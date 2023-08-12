أعراض الانتباذ البطاني الرحمي.. عسر الطمث أبرزها

الانتباذ البطاني الرحمي، هو اضطراب مؤلم غالبًا حيث تنمو الأنسجة المشابهة للأنسجة التي تبطن داخل الرحم عادةً خارج الرحم، غالبًا ما يشمل الانتباذ البطاني الرحمي المبايض وقناتي فالوب والأنسجة المبطنة للحوض، نادرًا ما يمكن العثور على نسيج شبيه ببطانة الرحم خارج المنطقة التي توجد بها أعضاء الحوض.

في حالة الانتباذ البطاني الرحمي، يعمل النسيج الشبيه ببطانة الرحم مثل نسيج بطانة الرحم - فهو يثخن ويتفكك وينزف مع كل دورة شهرية، ولكن نظرًا لأن هذا النسيج ليس لديه طريقة للخروج من جسمك ، فإنه يصبح محاصرًا، وعندما يصيب الانتباذ البطاني الرحمي المبايض ، قد تتشكل أكياس تسمى أورام بطانة الرحم. يمكن أن تتهيج الأنسجة المحيطة، مما يؤدي في النهاية إلى ظهور نسيج ندبي والالتصاقات - عصابات من الأنسجة الليفية يمكن أن تسبب التصاق أنسجة وأعضاء الحوض ببعضها البعض.

يمكن أن يسبب الانتباذ البطاني الرحمي ألمًا شديدًا في بعض الأحيان، خاصةً أثناء فترات الحيض، وقد تتطور مشاكل الخصوبة أيضًا.

أعراض الانتباذ البطاني الرحمي

يتمثل العرض الأساسي للانتباذ البطاني الرحمي في ألم الحوض ، وغالبًا ما يرتبط بفترات الحيض، وعلى الرغم من أن العديد من النساء يعانين من التقلصات أثناء فترات الحيض ، فإن المصابات بالانتباذ البطاني الرحمي عادة ما يصفن آلام الدورة الشهرية أسوأ بكثير من المعتاد. قد يزداد الألم أيضًا بمرور الوقت.

تشمل العلامات والأعراض الشائعة للانتباذ البطاني الرحمي ما يلي:

فترات مؤلمة (عسر الطمث): قد يبدأ ألم الحوض والتقلصات قبل فترة الحيض وتمتد لعدة أيام. قد تعاني أيضًا من آلام أسفل الظهر والبطن.

ألم أثناء الجماع: الألم أثناء ممارسة الجنس أو بعده شائع في الإصابة بالانتباذ البطاني الرحمي.

ألم مع حركات الأمعاء أو التبول: من المرجح أن تعانين من هذه الأعراض خلال فترة الحيض.

نزيف شديد: قد تعانين أحيانًا من فترات طمث غزيرة أو نزيفًا بين فترات (نزيف بين فترات الحيض).

العقم: في بعض الأحيان ، يتم تشخيص الانتباذ البطاني الرحمي لأول مرة عند أولئك الذين يسعون إلى علاج العقم.

علامات وأعراض أخرى: قد تعانين من إرهاق ، إسهال ، إمساك ، انتفاخ أو غثيان ، خاصة أثناء فترات الحيض.