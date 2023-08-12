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السبت 12 أغسطس 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ميديا

مصرع 80 شخصًا في حرائق هاواي بالولايات المتحدة

حرائق هاواي
حرائق هاواي

 لقي 80 شخصًا مصرعهم، في حرائق هاواي بالولايات المتحدة الأمريكية، وتشكل ظواهر تغير المناخ تحديًا عالميًا خطيرًا يواجه الدول بلا رحمة، أو هوادة من حرائق هاواي في أمريكا إلى إعصار خانوم في المحيط الهادئ والذي طال اليابان والصين وكوريا الجنوبية، ويعيش سكان تلك المناطق ظروفًا قاسية وصعبة.

 

 حرائق هاواي بالولايات المتحدة الأمريكية:

 وأكد حاكم ولاية هاواي الأمريكية وفاة العشرات جراء الحرائق، وأن عدد الضحايا في ارتفاع مستمر، معتبرًا في الوقت ذاته أن الحرائق الحالية تعد أكثر الكوارث الطبيعية فتكًا في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية، ودفعت خطورة الوضع المحامية العامة في جزر هاواي إلى فتح تحقيق في إدارة الحرائق المدمرة في وقت تحوم فيه عديد من التساؤلات حول ثغرات مفترضة.

 حرائق هاواي:

 كما يحاول رجاء الإطفاء في بوليفيا إخماد حريق بالقرب من مطار فيرو فيرو الدولي في مقاطعة سانتا كروز في بوليفيا، حيث اندلع الحريق بالقرب من المطار مما دفع السلطات إلى إغلاق منطقة الوصول بسبب ضعف الرؤية.

 حرائق هاواي:

 جاء ذلك في تقرير تليفزيوني مذاع عبر قناة القاهرة الإخبارية.

 

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