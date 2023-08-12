العويس يتألق ويتصدى لرأسية قوية من بروزوفيتش في نهائي البطولة العربية

أنقذ محمد العويس حارس مرمى الهلال فريقه من فرصة هدف محقق للنصر في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب ستاد الملك فهد الرياضي بالطائف، في نهائي البطولة العربية للأندية 2023.



كرة عرضية من السنغالي ساديو ماني تصل إلى مارسيلو بروزوفيتش الذي يضربها رأسية ببراعة لكن يتألق العويس ويتصدى لها ليمنع فرصة هدف محقق للزعيم في الدقيقة 18.







تشكيل الهلال:

في حراسة المرمى: محمد العويس، في الدفاع سعود، خاليدو كوليبالي، الشهراني في الوسط: كنو، نيفيز، سافتيش ، في الهجوم: ميشايل، سالم الدوسري، مالكوم



تشكيل النصر:

في حراسة المرمى: نواف العقيدي.

في خط الدفاع: أليكس تيليس ، عبدالإلة العمري ، علي لاجامي ، سلطان الغنام.

في خط الوسط: عبدالله الخيبري ، مارسيل بروزوفيتش ، سيكو فوفانا.

في خط الهجوم: ساديو ماني ، كريستيانو رونالدو ، أندرسون تاليسكا.

