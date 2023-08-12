ريال مدريد يدخل سباق التعاقد مع مواني

قرر نادي ريال مدريد دخول معركة ضد باريس سان جيرمان في الميركاتو الصيفي الحالي.



العلاقة بين الناديين متوترة بعدما سعى ريال مدريد، للحصول على خدمات كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان.



يعمل باريس سان جيرمان على التعاقد مع بديل مبابي رغم ضم عثمان ديمبلي لكن الإدارة ترى أهمية تعزيز مركز بضم راندال كولو مواني قادما من نادي آينتراخت فرانكفورت.



قرر فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد الدخول في حرب ضد باريس، والمنافسة على ضم مواني.



ويملك باريس سان جيرمان اتفاق مع مواني، لكن لم يحسم المفاوضات مع ناديه الألماني حتى الأن.



لكن يرغب ريال مدريد في التعاقد مع مواني في اللحظات الأخيرة، دون التخلي عن خطة التوقيع مع مبابي، ويعتقد ريال مدريد أن ثنائية مبابي ومواني ستكون مثيرة في هجوم الملكي.

