العثور على جثة فتاة داخل منزلها
عثرت أجهزة الامن بمحافظة الفيوم على جثة فتاة قتيلة داخل منزلها ، بقرية دمشقين بمركز الفيوم وتم اتخاذ الأجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
تلقى مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الفيوم إخطارا من العميد اسلام لطيف مأمور مركز شرطة الفيوم بالحادث .
تبين من التحقيقات أن الجثة لفتاة تدعى م. أ ، ملقاه على الارض داخل حجرة النوم وبرقبتها علامات وسحجات تدل على أنها تعرضت لعملية شنق .
وقرر مساعد وزير الداخلية ومدير امن الفيوم ، تشكيل فريق بحث فريق باشراف العميد حسام انور مدير أدارة البحث الجنائى بالفيوم ، والعميد وليد شلتوت رئيس المباحث الجنائية بالفيوم .
وضم فريق البحث العقيد معتز اللواج مفتش مباحث مركز شرطة الفيوم والرائد أحمد فريتم رئيس مباحث مركز الفيوم ، لكشف غموض الحادث و القبض على الجناة فى حالة أذا كانت الجريمة بفعل فاعل أم أنتحار ، طبقا لتقرير الطبيب الشرعى .
تم اتخاذ الأجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة.