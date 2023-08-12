العثور على جثة فتاة داخل منزلها

عثرت أجهزة الامن بمحافظة الفيوم على جثة فتاة قتيلة داخل منزلها ، بقرية دمشقين بمركز الفيوم وتم اتخاذ الأجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

تلقى مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الفيوم إخطارا من العميد اسلام لطيف مأمور مركز شرطة الفيوم بالحادث .

تبين من التحقيقات أن الجثة لفتاة تدعى م. أ ، ملقاه على الارض داخل حجرة النوم وبرقبتها علامات وسحجات تدل على أنها تعرضت لعملية شنق .

وقرر مساعد وزير الداخلية ومدير امن الفيوم ، تشكيل فريق بحث فريق باشراف العميد حسام انور مدير أدارة البحث الجنائى بالفيوم ، والعميد وليد شلتوت رئيس المباحث الجنائية بالفيوم .

وضم فريق البحث العقيد معتز اللواج مفتش مباحث مركز شرطة الفيوم والرائد أحمد فريتم رئيس مباحث مركز الفيوم ، لكشف غموض الحادث و القبض على الجناة فى حالة أذا كانت الجريمة بفعل فاعل أم أنتحار ، طبقا لتقرير الطبيب الشرعى .

تم اتخاذ الأجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة.