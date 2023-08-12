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السبت 12 أغسطس 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

العثور على جثة فتاة داخل منزلها

أجهزة الامن
أجهزة الامن

عثرت أجهزة الامن بمحافظة الفيوم على جثة فتاة قتيلة داخل منزلها ، بقرية دمشقين بمركز الفيوم وتم اتخاذ الأجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

تلقى مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الفيوم  إخطارا من العميد اسلام لطيف  مأمور مركز شرطة الفيوم بالحادث .

تبين من التحقيقات أن الجثة لفتاة تدعى  م. أ  ، ملقاه على الارض داخل حجرة النوم وبرقبتها علامات وسحجات  تدل على أنها تعرضت لعملية شنق .

وقرر مساعد وزير الداخلية ومدير امن الفيوم ، تشكيل فريق بحث فريق باشراف العميد حسام انور مدير أدارة البحث الجنائى بالفيوم   ، والعميد وليد شلتوت رئيس المباحث الجنائية بالفيوم  .

وضم فريق البحث العقيد معتز اللواج مفتش مباحث مركز شرطة  الفيوم  والرائد أحمد فريتم رئيس مباحث مركز الفيوم ، لكشف غموض الحادث و القبض على الجناة فى حالة أذا كانت الجريمة بفعل فاعل أم أنتحار ، طبقا لتقرير الطبيب الشرعى .

تم اتخاذ الأجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة.