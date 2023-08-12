الكشف على 945 حالة في قافلة جامعة الزقازيق بقرية منزل حيان

أنهت قافلة جامعة الزقازيق الطبية التنموية الشاملة بقرية منزل حيان مركز ههيا بالشرقية، أعمالها اليوم السبت، بالكشف على 945 حالة من أهالي القرية، في العديد من التخصصات الطبية.

وبدأت العيادات المخصصة بالقافلة استقبال الحالات منذ الصباح الباكر، وذلك ضمن مبادرة "حياة كريمة" حيث انطلقت القافلة تحت رعاية الدكتور خالد الدرندلي، رئيس الجامعة، والدكتورة جيهان يسري، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بالتعاون مع محافظة الشرقية ممثلة في مديرية الصحة ومديرية الطب البيطري بالشرقية.

رافق القافلة أساتذة وأطباء كلية الطب البشري تحت رعاية الدكتور أحمد عناني، عميد كلية الطب البشري ومستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية، والدكتورة أمل عطا، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وتم الكشف على ٨٢٥ حالة في ١٤ تخصصًا طبيًا هم: الباطنة، المتوطنة، الروماتيزم، العظام، القلب، الصدر، الأنف والأذن، الرمد، الأطفال، طب الأسرة، المخ والأعصاب، الجلدية، المسالك، الجراحة.

وشاركت كلية التمريض في الكشف على 120 حالة عن أمراض الضغظ، مع توجيه كل حالة إلى العيادة المختصة بها، وذلك تحت رعاية الدكتورة نادية طه، عميد الكلية، والدكتورة أماني حامد جاد، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وأكد رئيس جامعة الزقازيق، أن إطلاق القوافل الطبية التوعوية يأتي في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة". واستكمالًا لدور الجامعة ومسئولياتها في خدمة المجتمع المصري والبيئة المحيطة، ووصول الخدمات الطبية والعلاجية والتوعوية إلى أهالي المناطق الأكثر احتياجًا، في ضوء المسئولية المجتمعية للجامعة، وتنفيذ خطتها التي من أهم أولوياتها تحسين مؤشرات الخدمة الطبية وتقديم خدمات علاجية مميزة.