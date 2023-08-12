الحافلات المدرسية تنقل سياح بلدة ماوي بعدما دمرتها حرائق الغابات (شاهد)

أعلنت السلطات المحلية بجزر هاواي الأمريكية، اليوم أن حصيلة الحرائق التي ضربت بشكل شبه كامل بلدة سياحية في جزيرة ماوي قد ارتفعت لتبلغ قرابة ثمانين قتيلا، مما دفع السلطات لنقل السياح الناجيين إلى مراكز رعاية عبر حافلات نقل الطلاب .

ووثق مقطع فيديو عرضته فضائية "العربية"، اليوم السبت، لحظة نقل السياح الناجيين إلى مراكز الرعاية .

ويظهر الفيديو وجود عشرات الحافلات على الطريق وبداخلها عدد كبير من السائحين وأهالي بلدة ماوي.

وكانت المحامية العامة في جزر هاواي الأمريكية قد أعلنت الجمعة فتح تحقيق في إدارة الحرائق المدمرة في جزيرة ماوي، في وقت تحوم فيه العديد من التساؤلات حول ثغرات مفترضة.

هذا، وقالت المحامية آن لوبيز في بيان إن "فريقي يتعهد بتفحص القرارات التي اتخذت قبل وأثناء الحرائق ومشاركة نتائج هذا التدقيق مع العامة".

وإلى ذلك، ثار الجدل حول عدم استعداد السلطات في هاواي التي ضربتها واحدة من أكثر الكوارث الطبيعية فتكا في تاريخها الحديث.

كما وجه العديد من سكان لاهاينا، وهي نقطة جذب سياحية في ماوي والعاصمة السابقة لمملكة هاواي التي أتت عليها النيران بشكل شبه كلي، الاتهامات علنا إلى إدارة الأزمة.

ومن جانبه، أكد متحدث باسم الوكالة المسؤولة عن إدارة الأزمات في هاواي لشبكة "سي إن إن" أن صفارات الإنذار التي كان من المفترض أن تُطلق في حالة نشوب حريق لم يتم تفعيلها. ولكنه أشار إلى أنه تم إرسال تنبيهات إلى هواتف السكان المحمولة وبُثت عبر الإذاعة والتلفزيون.

ويذكر أن وسائل إعلام أمريكية عدة أشارت إلى أن مراجعة لرسائل الطوارئ في مقاطعة ماوي أظهرت أنه بالتوازي مع رصد أول ألسنة لهب بالقرب من لاهاينا صباح الثلاثاء، كانت السلطات منهمكة في إخماد حريق أكبر بكثير في كولا، وسط الجزيرة.

هذا، وكانت ثلاثة حرائق بينها الحريق الذي اندلع بالقرب من لاهاينا، لا تزال مستعرة الجمعة في جزيرة ماوي.

https://www.youtube.com/shorts/cyfI0wAQgmc?feature=share