تشكيل الطائي الرسمي لمباراة ضمك في دوري روشن السعودي

كشف كريشمير ريزتش المدير الفني للطائي السعودي، عن تشكيل الذي يخوض به مباراة ضمك في مباراة قوية مرتقبة مساء اليوم السبت على ستاد الأمير عبد العزيز بن مساعد ضمن منافسات الجولة الأولي بالدوري السعودي للمحترفين.

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تشكيل الطائي لمباراة ضمك الرسمي

يسعي فريق الطائي السعودي بظهور بصورة مميزه خلال مباراة ضمك وحصد أول ثلاث نقاط في مشوارة بالدوري السعودي.

موعد مباراة الطائي وضمك في الدوري السعودي

من المقرر ان تبدأ مباراة الطائي وضمك مساء اليوم السبت الموافق 12 من شهر أغسطس 2023، في تمام الساعة 6 مساء بتوقيت القاهرة ، و7 مساء بتوقيت الإمارات ، و6 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية.