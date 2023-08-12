تشكيل ضمك الرسمي لمباراة الطائي في دوري روشن السعودي

أعلن كوزمين كونترا المدير الفني لفريق ضمك، عن التشكيل الرسمي لمباراة ضمك والطائي في المباراة المقرر إقامتها مساء اليوم السبت على ستاد الأمير عبد العزيز بن مساعد ضمن منافسات الجولة الأولى من الجولة الأولى الافتتاحية من بطولة دوري روشن السعودي.

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تشكيل ضمك الرسمي لمباراة الطائي

وصلت حافلة الطائي منذ قلبل إلى ملعب الأمير عبد العزيز بن مساعد استعدادًا للمباراة الطائي، وعيان لاعبي الطائي أرضية ملعب المباراة قبل بدء عملية الإحماء.

موعد مباراة ضمك و الطائي

تبدأ أحداث المباراة مساء اليوم السبت في تمام الساعة 6 مساء بتوقيت القاهرة ، و6 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية ، و7 مساء بتوقيت الإمارات .

القنوات الناقلة لمباراة ضمك و الطائي

تذاع المباراة على الهواء مباشرة على قنوات اس اس سي الرياضية التي تنقل المباراة على الهواء مباشرة