قاد ليونيل ميسي فريقه إنتر ميامي لتحقيق الانتصار على نادي شارلوت بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد، ويبحث الجمهور عن موعد مباراة إنتر ميامي وفيلادلفيا المقبلة في نصف نهائي كأس الدوريات.

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تأهل فريق فيلادلفيا لمواجهة كويريتارو بهدفين مقابل هدف وحيد، ليواجه نظيره إنتر ميامي في نصف نهائي كأس الدوريات.

موعد مباراة إنتر ميامي وفيلادلفيا المقبلة

من المقرر أن تقام مباراة إنتر ميامي وفيلادلفيا المقبلة في نصف نهائي كأس الدوريات يوم الأربعاء المقبل الموافق 16 من شهر أغسطس الجاري 2023، على ملعب ستاد سوبارو بارك، ومن المقرر ان تنطلق المباراة في تمام الساعة الثانية فجرًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

فاز إنتر ميامي على نادي أورلاندو سيتي بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد في دور الـ 32، وواصل الفريق الأمريكي مسيرته في الكأس بالإطاحة بنادي دالاس من دور الستة عشر بركلات الترجيح في لقاء انتهى بالتعادل 4-4.

وفي ربع النهائي فاز على فريق شارلوت بأربعة أهداف نظيفه، وفي لقاء نصف النهائي سيواجه نادي فيلادلفيا، يوم الأربعاء المقبل.