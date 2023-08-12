حرائق الغابات تدمر شجرة عمرها 150 عاما في الولايات المتحدة (شاهد)

أنهت حرائق الغابات في بلدة لاهاينا بالولايات المتحدة الأمريكية حياة شجرة عمرها 150 عاما.

ووثق مقطع فيديو عرضته فضائية "العربية"، اليوم السبت، مقطع فيديو يوثق لحظة انتهاء حياة الشجرة الذي يتخطى عمرها قرن ونصف .

الولايات المتحدة: حرائق مروعة في هاواي تودي بحياة عشرات الأشخاص وتدمر بلدة تاريخية

وارتفعت حصيلة حرائق الغابات المستعرة في جزر هاواي الأمريكية إلى 53 قتيلا. وأعلن جو بايدن هذه الحرائق كارثة طبيعية وأفرج عن مساعدة فدرالية عاجلة لتمويل الإغاثة وإعادة الإعمار في الولاية والإيواء الفوري للمتضررين. ودمرت هذه الحرائق العنيفة بلدة تاريخية سياحية كانت عاصمة مملكة هاواي بالقرن التاسع عشر. فيما تعمل السلطات في جزيرة ماوي المنكوبة على إجلاء السياح إلى المطار والسكان إلى الملاجئ في سباق ضد الزمن.

بلغت حصيلة ضحايا حريق الغابات المروع الذي دمر بلدة تاريخية سياحية في هاواي 53 قتيلا الخميس، ما يجعل الكارثة التي تضرب الجزر الأكثر دموية منذ أن أصبحت ولاية أمريكية.

وتم نشر الحرس الوطني. وأعلن الرئيس الأميركي جو بايدن حرائق هاواي كارثة طبيعية، مفرجا عن مساعدات فيدرالية لجزيرة ماوي بهدف تمويل أعمال الإغاثة والإيواء الفوري وجهود إعادة الإعمار.

وتطال الحرائق خصوصا جزيرة ماوي وبدرجة أقل جزيرة هاوي. وتفاقمت حدة النيران بسبب رياح عاتية غذّتها قوة الإعصار دورا الذي يضرب راهنا منطقة المحيط الهادئ.

وتحوّل منتجع لاهاينا على الساحل الغربي لماوي إلى رماد.

وأكدت نائبة حاكم الولاية سيلفيا لوك لصحافيين أن هذه المدينة التاريخية التي كانت عاصمة مملكة هاواي في القرن التاسع عشر "أُبيدت". وقالت "إنه أمر مروع جداً".

وأفاد مسؤولون محليون أن حصيلة الضحايا ارتفعت إلى 53 قتيلا الخميس. وأعلنت جزيرة ماوي أنه "مع استمرار جهود مكافحة الحرائق، تم تأكيد 17 حالة وفاة إضافية اليوم وسط حريق لاهاينا النشط"، مضيفة "وبهذا يرتفع عدد القتلى الى 53".

وكان قد عُثر على 36 جثة سابقا تحت الأنقاض، وفقا لحصيلة رسمية. وتضرر أو دمر أكثر من 270 مبنى في المدينة، وفقا لآخر إحصاء أصدرته السلطات.

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