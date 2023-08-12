الإسماعيلية: مراجعة تراخيص المحال التجارية ورفع الإشغالات بحي ثالث

نفذت الوحدة المحلية لحيِّ ثالث الإسماعيلية، اليوم السبت، حملة لإزالة الإشغالات والتعديات على حرم الطريق بعدة مناطق مختلفة بالحي منها، منطقة شارع فؤاد عزيز غالي، شارع صبري مبدى، ومنطقة السابعة.

وأسفرت الحملة عن تشميع عدد 16 محل تجاري، وذلك للإدارة بدون ترخيص، وعدد 5 شقق سكنية تم تحويلهم لمكاتب تجارية بدون الحصول على التراخيص اللازمة لذلك، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال المخالفين.

وأكد محمد صابر رئيس حى ثالث الإسماعيلية، أنه تم تكليف الإدارة الهندسية وقسم المتابعة الدورية بالمرور اليومى وعمل تقرير مفصل عن حالة المخالفات والإشغالات فى جميع شوارع الحي ورفعها إلى الوزير المحافظ فهمى بشارة

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية بضرورة المتابعة المستمرة لإزالة إشغالات الطريق التي تعوق السيولة المرورية، ومراجعة تراخيص المحال التجارية وفقًا للمنظومة الحديثة.