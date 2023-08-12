مصرع وإصابة 4 في حادثي سير

تعرض شخصان للإصابة، اليوم السبت، وذلك في حادث تصادم سيارة بمنطقة الكوثر، جنوب مدينة الغردقة، اليوم السبت، وتم نقل المصابين بواسطة سيارتي إسعاف إلى مستشفى الغردقة العام لتلقي الاسعافات اللازمة.

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وكانت مديرية أمن البحر الأحمر قد تلقت إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، باصابة شخصين، بعد أن صدمتهما سيارة بمنطقة الكوثر، جنوب مدينة الغردقة، تم نقلهما إلى مستشفى الغردقة العام.

وتبين إصابة احدهما بإشتباه كسر بالذراع الأيسر وجرح قطعى بفروة الرأس وكدمات متفرقة بالجسم، وتم بتر 3 اصابع، فيما كانت إصابة الآخر عبارة عن إشتباه كسر بالزراع الأيمن.

نزيف الأسفلت يتواصل..حوادث الطرق تحصد الأرواح

وفي سياقٍ مُتصل، لقى شابان مصرعهما في حادث تصادم سيارتين بمدينة 6 أكتوبر، وتم نقل الجثتين إلى ثلاجة المستشفى المركزي، وتحرر محضر بالواقعة، لتتولى النيابة التحقيق.

وتلقت مديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد وقوع حادث تصادم بمدينة 6 أكتوبر، انتقلت قوة أمنية لمكان الحادث، وتبين اصطدام سيارتين نقل، مما أسفر عن مصرع شابين من مستقلي إحدى السيارتين.

وتم تحديد هوية الضحيتين، ونقل الجثتين إلى ثلاجة المستشفى المركزي، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه سائق السيارة المتسبب في الحادث، وتحرر المحضر اللازم، ليتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.

الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.. واستمراراً للدور المنوط للقطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.

قدمت إدارة المرور مجموعة من النصائح والإرشادات للحد من خطر حوادث الطرق وكان منها:

1- فحص أجزاء السيارة بشكل دوري، مثل الإطارات والأضواء الأمامية والخلفية والفرامل وحساس الحرارة.

2- التأكد من وجود الإطار الاحتياطي، وصندوق الاسعافات الأولية وطفاية الحريق ومثلث الطوارئ، وذلك للتعامل مع أي مشكلة طارئة.

3- تجنب قيادة السيارة في حالة عدم وجود المرايا الجانبية، أو في حالة تعطل المصابيح.

4- ضرورة ارتداء حزام الأمان، فهو يحمي من الاصطدام بعجلة القيادة في حالة الحوادث.

5- عدم القيادة في الظروف الجوية غير المناسبة، كالضباب والشبورة الكثيفة، أو العواصف الترابية، أو الأمطار الغزيرة.

6- الالتزام بتعليمات السرعة المقررة من المرور، للحفاظ على سلامتك.

7- تجنب استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة.

8- في حالة تعطل السيارة يجب ركنها في أقصى يمين الطريق، مع تشغيل الإضاءة الرباعية.

9- ضرورة ترك مسافة كافية بينك وبين السيارة التي أمامك، لتجنب الاصطدام في حالة التوقف المفاجئ.

10- كن حذرا عند تغيير المسار أو الانعطاف بالسيارة، ويجب استخدام المرآة وأضواء الاتجاهات.

11- تجنب تغيير الحارات بسكل مفاجئ على الطرق السريعة، واعلم أن تجاوز السيارات يجب أن يكون من جهة اليسار.

12- تجنب قيادة السيارة أثناء شعورك بالإرهاق، حيث يؤثر ذلك على تركيزك أثناء القيادة