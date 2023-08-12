ضبط 29 طن مواد غذائية منتهية الصلاحية بالغربية

نفذت الهيئة القومية لسلامة الغذاء بمحافظة الغربية، حملة موسعة على الأسواق، وذلك لضبط المواد الغير صالحة للاستخدام، وضبط الأسواق

وأسفرت الحملة عن ضبط 620 كيلو جرام عسل اسود غير صالح للاستهلاك الآدمي.

وتمكنت الحملة من طن وربع حلويات أى ما يقرب من 31 ألف قطعة حلوى مغشوشة، كما تم ضبط طن و200 كيلو جرام خل تفاح وخل ابيض مغشوش، 300 كيلو جرام حلاوة طحينية تحتوي على مواد مضافة غير مصرح بها.



وأسفرت الحملة عن إعدام منتجات غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي يقدر وزنها ب 200 كيلو جرام تقريبا عبارة عن ( لحوم _ كبدة _ عصائر _ مشروبات غازية _ منتجات البان)،

وتم ضبط جميع الكميات والتحفظ عليها واتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك.



من جانبها أكدت المهندسة حنان عامر مدير فرع الهيئة القومية لسلامة الغذاء بالغربية، أن المهمة الأساسية للهيئة القومية لسلامة الغذاء هي حماية صحة المستهلك عن طريق التأكد من أن الغذاء المنتج، المصنع، الموزع أو المتداول في السوق يحقق أعلى معايير السلامة والصحة.



وأشارت إلى أن الهيئة تهدف إلى تحقيق غذاء آمن للمواطن ورفع الوعي والثقافة بالاشتراطات الواجب توافرها أثناء عملية تداول الغذاء منذ شرائه وحتى تناوله بالطريقة السليمة.