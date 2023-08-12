حارس تشيلسي يرفض بايرن ميونخ لـ عيون ريال مدريد

يواصل ريال مدريد وبايرن ميونخ البحث عن التعاقد مع حارس مرمى جديد، بعدما تعرض حارسي الفريقان للإصابة خلال الفترة الأخيرة.

وكان تيبو كورتوا، حارس ريال مدريد قد تعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة، بينما تأكد غياب مانويل نوير، حارس الفريق البايرن عن الملاعب لفترة ليست بالقصيرة، بعدما خضع اللاعب لعملية جراحية أخري خلال الفترة المقبلة.

وكشفت تقارير صحفية إنجليزية، أن كيبا، حارس تشيلسي، رفض الانتقال لبايرن ميونخ الألماني خلال فترة الانتقالات الصيفة الجارية، بعدما تقدم النادي البفاري بعرض لضم اللاعب.

وأوضحت أن كيبا يرغب في الانتقال لريال مدريد، بعدما تدخل الفريق الإسباني في الصفقة خلال الساعات القليلة الماضية.

وأكدت أن إدارة ريال مدريد برئاسة فلورنتينو بيريز، تواصلت مع نظيرتها تشيلسي للتعرف على طلبات الفريق الإنجليزي بشأن التفريط في حارسه سواء بالإعارة أو البيع النهائي.

الجدير بالذكر أن ريال مدريد صرف النظر عن التعاقد مع ديفيد دي خيا، حارس مانشستر يونايتد السابق، والذي لم ينتقل لأي فريق خلال فترة الانتقالات الحالية.