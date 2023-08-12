ليونيل ميسي يكسر رقمه المعتاد

مازال النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم إنتر ميامي الأمريكي، يواصل تألقه مع صفوف فريقه للمرة الخامسة على التوالي.



أحرز ميسي هدفا، في فوز فريقه إنتر ميامي على شارلوت في بطولة كأس الدوريات.



ونجح ميسي في تسجيل هدف واحد على الأقل 13 مباراة من أصل 15 على الملاعب الأمريكية مع النادي والمنتخب، بما ذلك آخر 7 لقاءات على التوالي.



سجل البرغوث الأرجنتيني في 6 مباريات متتالية مع النادي الأمريكي، والمنتخب للمرة 12 في مسيرته.



وأصبحت حصيلة ميسي 8 أهداف في أول 5 مباريات بقميص إنتر ميامي الذي انضم إليه هذا قادما من باريس سان جيرمان في صفقة مجانية.



ونجح ميسي في توقيع عقدا لمدة موسمين مع النادي الأمريكي، براتب يصل إلى 50-60 مليون دولار، بخلاف مزايا مالية وتسويقية.

