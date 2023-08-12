مصرع شاب أسفل عجلات قطار بالمنيا

لقي شخص مصرعه، دهسا أسفل عجلات قطار الصعيد، أثناء عبوره مزلقان محطة سكك حديد مطاى شمال محافظة المنيا، وإصابة شاب آخر بإصابات بالغة ، إثر سقوطه من أعلى كوبرى الاخصاص بمدخل مدينة المنيا الشمالي.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، قد تلقت بلاغا من عمليات النجدة، بمصرع ، م- ن- س، 25 سنة، مقيم بمركز سمالوط، اثر سقوطه أسفل عجلات قطار الصعيد، أثناء عبوره مزلقان محطة سكك حديد مطاي، وعلي الفور، انتقلت سيارات الإسعاف وفريق من قوة مركز شرطة مطاي بقيادة الرائد حازم الحيني رئيس مباحث المركز، إلى موقع الحادث وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى بني مزار المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

وكلف مدير نيابة مطاي البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة، وانتداب مفتش الصحة لمعاينة جثة المتوفى، والذي أكد عدم وجود شبهة جنائية ، وقررت النيابة العامة التصريح بدفن الجثة، كما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغا ، بسقوط شاب يدعي ، حماده - م ، 33 سنة، من اعلى كوبرى الإخصاص، بمدخل مدينة المنيا الشمالي، وإصابته بإصابات بالغة، وتم نقله لمستشفي المنيا الجامعي، وتولت النيابة العامة التحقيقات.