شروط الحصول على عقد عمل في سلطنة عمان للمصريين.. تفاصيل

يبحث الكثير من المصريين على فرص عمل بسلطنة عمان، خاصة بعد غلاء المعيشة وإرتفاع الأسعار الذي يشهده العالم.

وفي هذا الصدد، نوضح في التقرير التالي لمن يرغب في السفر والعمل بالخارج، شروط طلب تأشيرة عمل في سلطنة عمان.

و‏مما لا شك أن هناك بعض الشروط الأساسية التي يجب أن تنطبق على أي شخص يرغب في الحصول على عقد عمل في سلطنة عمان وهي كالتالي :

‏أولًا- يجب أن يكون ‏سن الشخص الراغب في السفر إلى سلطنة عمان للعمل 21 عام وأن لا يزيد سنة الشخص عن 60 عامًا.

ثانيًا - يجب أن يكون لائق صحيًا مع تقديم شهادة صحية تثبت ذلك.

ثالثًا - لابد أن يقدم الشخص وثيقة عدلية تثبت خلو السجل الجنائي من الجرائم.

‏رابعًا- بالنسبة للأشخاص الذين يعملون في مجالات الصحية والهندسية وغيرها من المجالات التي تتطلب شهادات دراسية، يجب عليهم تقديم الشهادات التي تثبت ذلك.

خامسًا ‏‏- لابد أن تكون مهنة الشخص في التأشيرة العمانية مطابقة للمهنة في تصريح العمل في عمان.

سادسًا - وجود مؤسسة أو صاحب العمل يبدي رغبته في توظيف شخص من الخارج في سلطنة عمان.

هذا وتتميز سلطنة عمان بوضعها الاقتصادي المستقر، ويقدم سوق العمل في سلطنة عمان العديد من الحوافز والمزايا للشباب، كما يتسم سوق العمل في سلطنة عمان بالتنوع الذي ينعكس إيجاباً في تنوع الوظائف والوظائف المطلوبة في سوق العمل بالسلطنة.