رغم إرتفاع الأمواج.. زحام على شواطئ الإسكندرية في الـ"ويك إند"

شهدت شواطئ محافظة الإسكندرية، إقبال كبيراً من الزوار خلال عطلة "الويك إند" تزامنًا مع منتصف أغسطس الجاري، بفضل ما يعرف بـ "رحلات اليوم الواحد".

ووفقاً للإدارة المركزية للسياحة والمصايف في الإسكندرية، بلغت نسبة الإقبال على معظم شواطئ عروس البحر المتوسط، البالغ عددها 66 شاطئًا، 100%. ، فيما استمرت حالة عدم استقرار البحر لليوم الثالث على التوالى، خاصة بعد انتهاء تأثير منخفض الهند الموسمى الذى تسبب فى ارتفاع درجات الحرارة بالإسكندرية.

وشهدت الإسكندرية، انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة و نشاط فى حركة الرياح وارتفاع الأمواج ، وذلك بعد انحسار منخفض الهند الموسمي، وهي ظاهرة "مرتفع العروض الوسطى"، والذي يصحبه نشاطٌ للرياح على سطح البحر وعند الشواطئ، مما يتسبب في ارتفاع مستوى الأمواج ويؤثر على حركة الملاحة.

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تنشط الرياح على شواطئ البحر الأبيض المتوسط عند العلمين - الأسكندرية – بلطيم - دمياط - بورسعيد تعمل على اضطراب الملاحة البحرية.،وأضافت هيئة الأرصاد الجوية، أن سرعات الرياح السطحية تصل من 40 إلى 50 كم/س، وارتفاعات الأمواج من 2 إلى 2.5 متر.

من جانبها أعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، أن حالة البحر مازالت غير مستقرة اليوم ، حيث تم رفع الراية الخضراء على بعض شواطئ القطاع الشرقى والصفراء والحمراء على البعض الأخر، تبعا لحالة البحر فى كل شاطئ ، خاصة فى الشواطئ التى لا يوجد بها حواجز أمواج ، فيما تم الراية الحمراء على كافة شواطئ القطاع الغربي بسبب ارتفاع الأمواج، حيث تتاثر شواطئ العجمى بارتفاع الأمواج وأبرزها شواطئ الهانوفيل والبيطاش وأبوتلات.

وجاءت نسبة الأشغال على الشواطئ اليوم نحو 90% بسبب توافد رحلات اليوم الواحد بالقطاع الشرقى ، فيما جاءت نسبة الإشغال 60% بالقطاع الغربى .

وسجلت بعض شواطئ القطاع الشرقى نسبة اشغال100% و هى شواطئ ، اسحاق حلمى ايناس حقى ، ابو هيف ، ميامى العام ، المندرة المجانى .

وأكدت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، أن الشواطئ الشرقية أمنة بسبب حواجز الأمواج، وهناك 6 شواطئ أمنة للسباحة بسبب اكتمال حاجز الأمواج بها، وهى ميامي العام ، السرايا العام ، ايناس حقى، إسحاق حلمى، أبو هيف المميز، وشاطئ اسكندر وجميعها بالمنطقة الشرقية بالإسكندرية.

وأكدت الإدارة، أنه تم اتخاذ عدة إجراءات لضمان سلامة الرواد، وأهمها منع نزول البدالات للمياه ، تواجد عمال الأبراج فوق الأبراج ورفع أقصى درجات الحيطة والحذر، زيادة عدد الغطاسين والمنقذين لضمان سلامة الرواد، رفع كفاءة المسعفين ووحدات الإسعاف وتزويدها باسطوانات الأكسجين واحتياجات الاسعافات الأولية.