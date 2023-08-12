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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

خطة نيمار للعودة إلى برشلونة

نيمار
نيمار

يسعى نيمار دي سيلفا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، للعودة إلى برشلونة، في الميركاتو الصيفي الحالي.

كشفت تقارير صحفية إسبانية، أن نيمار يرغب في فسخ عقده بالتراضي مع باريس سان جيرمان دون افتعال أي مشكلة، مستغلا رغبة النادي الباريسي، في التخلص من راتبه.

ويخطط نيمار في حال فشلت خطة فسخ التعاقد بين الطرفين بالتراضي، سيعمل البرازيلي على الرحيل على سبيل الإعارة لبرشلونة.

ويسعى نيمار لتكرار خطة ماركوس ألونسو لإقناع إدارة برشلونة، والمدرب تشافي هيرنانديز بالتعاقد معه، والتي تعتمد على تقاضي راتب قليل يناسب الوضع الحالي للبرسا.

وتابعت التقارير، أن سيضع بند العقد يسمح بالتمديد من جانب البرسا فقط، أو تجنبه حال كان اللاعب البرازيلي لا يفي بالتوقعات، على أن يرتفع الراتب في الموسم الثاني حال قدم نيمار أداءا جيدا.

وواصلت، أن تشافي قد يوافق على خطة ألونس، لأنه العقد القصير لن يجبر المدرب الإسباني على التعامل مع نيمار لأكثر من عام.

وتابعت أن حال لم يتصرف نيمار وفق ما يريده تشافي، أو لم يقدم المطلوب سيقرر تشافي رحيله بعد نهاية أول موسم.
 

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