ريال مدريد يستهدف التعاقد مع كيبا خلال الميركاتو

يقترب كيبا أريزابالاجا، حارس مرمى تشيلسي الإنجليزي، من الانتقال لريال مدريد بعد إصابة تيبو كورتوا بقطع في الرباط الصليبي خلال الفترة القليلة الماضية.

وكشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن كيبا أصبح هدفًا قويًا من قبل إدارة ريال مدريد للتعاقد معه خلال الميركاتو الصيفي الحالي، بعدما رفض الانتقال لبايرن ميونخ الألماني.

وأشددت الصحيفة البريطانية أن حارس البلوز يقترب بقوة من الانتقال لريال مدريد، ليكون بديلًا لكورتوا، بعدما أبلغ البفاري بقراره.

في السياق ذاته، أكد فابريزيو رومانو، خبير انتقالات اللاعبين في أوروبا، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن مسؤولي ريال مدريد تواصلوا مع كيبا لمعرفة رأيه فيما يخص انتقاله للفريق خلال فترة الانتقالات الصيفة الحالية.

وأوضح أن اللاعب يرغب في اكمال المفاوضات بنجاح، حيث أصبح اللاعب منفتح على الانتقال للريال ولو على سبيل الإعارة.

وشدد رومانو على أن إدارة ريال مدريد تريد فهم الصيغة النهائية التي تريدها تشيلسي سواء إعارة أو بيع نهائي.