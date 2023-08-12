عاجل
الشرطة الفرنسية تخلي برج إيفل بعد تهديد بوجود قنبلة
السبت 12 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

الرجاء المغربي يعلن ضم عمرو وردة رسمياً

عمرو وردة في الرجاء
عمرو وردة في الرجاء المغربي

أعلن نادي الرجاء المغربي، اليوم السبت، عن التعاقد مع الللاعب الدولي المصري عمرو وردة ، لينضم إلي الدوري المغربي.

 

الرجاء المغربي يعلن ضم عمرو وردة

 

ونشر الحساب الرسمي لنادي الرجاء المغربي عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، فيديو تقديم عمرو وردة لجماهير الفريق الأخضر.

 

وقال عمرو وردة، في فيديو عبر حساب نادي الرجاء المغربي الرسمي، قائلًا: "كل مكان فيها بيروي أسطورة، مدينة بتتنفس كورة، فيها الشغف والفرحة، عندما تصل عندها، تعرف أن اسمها الحقيقي الدار الخضراء".

 

وأكمل وردة، قائلًا: "كل شئ فيها أخضر، تعطيك رغبة في أن تصبح جزءًا من تاريخ هذا النادي، وأنك ترسم حكاية من حكاياته".

 

وأتم وردة : "أنا عمرو وردة، وأنا هنا للدفاع عن أغلى تيشرت في العالم .. تيشرت الرجاء .. ديما رجاء".