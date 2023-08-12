الرجاء المغربي يعلن ضم عمرو وردة رسمياً

أعلن نادي الرجاء المغربي، اليوم السبت، عن التعاقد مع الللاعب الدولي المصري عمرو وردة ، لينضم إلي الدوري المغربي.

الرجاء المغربي يعلن ضم عمرو وردة

ونشر الحساب الرسمي لنادي الرجاء المغربي عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، فيديو تقديم عمرو وردة لجماهير الفريق الأخضر.

وقال عمرو وردة، في فيديو عبر حساب نادي الرجاء المغربي الرسمي، قائلًا: "كل مكان فيها بيروي أسطورة، مدينة بتتنفس كورة، فيها الشغف والفرحة، عندما تصل عندها، تعرف أن اسمها الحقيقي الدار الخضراء".

وأكمل وردة، قائلًا: "كل شئ فيها أخضر، تعطيك رغبة في أن تصبح جزءًا من تاريخ هذا النادي، وأنك ترسم حكاية من حكاياته".

وأتم وردة : "أنا عمرو وردة، وأنا هنا للدفاع عن أغلى تيشرت في العالم .. تيشرت الرجاء .. ديما رجاء".