ضبط 320 قضية مُخدرات و170 قطعة سلاح ناري

قامت أجهزة وزارة الداخلية بمُواصلة حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن.

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وتمكنت خلال24 ساعة من ضبط (320) قضية مخدرات، (170) قطعة سلاح ناري، وتنفيذ (83785) حكم قضائى متنوع.

ففى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية .

القبض على 360 مُتهماً في قضايا مُخدرات

فقد قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-

فى مجال ضبط قضايا المخدرات : ضبط (320) قضية مواد مخدرة .. بإجمالى (360) متهم ضُبط خلالها الآتى :

كمية من مخدر الحشيش وزنت (133,795 كيلو جرام).

كمية من مخدر البانجو وزنت (50,750 كيلوجرام).

كمية من مخدر الهيروين وزنت (20,561 كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيدرو وزنت (22,900كيلو جرام).

كمية من مخدرالإستروكس وزنت (7,750 كيلو جرام).

كمية من مخدر الشابو وزنت (6,355 كيلو جرام).

كمية من مخدر الآيس وزنت (562 جرام).

كمية من مخدر البودر وزنت (585 جرام).

كمية من مخدر الأفيون وزنت (150 جرام).

عدد (1928) قرص مخدر.

فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء:ضبط (170 قطعة سلاح نارى بحوزة 151 متهم).. وذلك على النحو التالى :

(18) بندقية آلية .

(22) بندقية خرطوش .

(5) طبنجات.

(125) فرد محلى .

(411) طلقة مختلفة الأعيرة .

(20) خزينة متنوعة .

(216) قطعة سلاح أبيض .

فى مجال تنفيذ الأحكامتنفيذ (83785) حكم قضائى متنوع ، وذلك على النحو التالى:

(356) حكم جناية.

(27168) حكم حبس جزئى.

(4411) حكم حبس مستأنف.

(40945) حكم غرامة.

(10905) مخالفة.

فى مجال ضبط التشكيلات العصابية: ضبط (3) تشكيلات عصابية ، ضموا (15) متهم ، إرتكبوا (8) حوادث متنوعة.

فى مجال ضبط المتهمين الهاربين: ضبط (23) متهم.

فى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط (15) متهم.

فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة:ضبط (221) دراجة نارية مخالفة.

فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط (21724) مخالفة مرورية متنوعة.

فى مجال فحص السائقين:فحص (54) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية (7) منهم.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.