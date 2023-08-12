شروط ورسوم استيراد سيارات المصريين بالخارج

أعلنت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، عن إطلاق تطبيق سيارات المصريين بالخارج، وذلك بهدف تسهيل تسجيل سيارات المصريين في الخارج .

وقالت وزيرة الهجرة: “كل من سجل علي التطبيق ولم يسعفه الوقت قبل انتهاء المبادرة يستطيع الان استكمال الاجراءات الخاصة باستنزال السيارات وربط الودائع، ومن صدرت له موافقات استيرادية يستطيع ان يستكمل الاجراءات الخاصة باستنزال السيارة".

وفي هذا الصدد نوضح شروط التسجيل بمنصة تطبيق سيارات المصريين بالخارج.

- أن يكون صاحب السيارة مصري الجنسية.

- ألا يقل عمر المتقدم عن 16 عامًا.

- استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة لاستعماله الشخصي معفاة من الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة.

- أن يكون لدى صاحب السيارة، أو الوالدين، أو الأبناء والأزواج، حساب بنكي في بلد الإقامة مضى على فتحه ثلاثة أشهر على الأقل.

- دفع الرسوم المطلوبة وفقا للجدول المحدد بهذا الشأن، لصالح وزارة المالية في الحساب المصرفي المنصوص عليه في هذا القرار، حيث نص للشروط والأحكام الواردة بالقانون رقم 161 لسنة 2022 بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج وهذا القرار، سيتعين على المتقدم دفع رسوما تحول من الخارج.

- فيما نص القرار على أنه يحق للمصري الذي له إقامة قانونية سارية في الخارج، حتى ولو لم تكن مقيما بالفعل بالخارج استخدام التطبيق.

رسوم استيراد سيارات المصريين بالخارج

وتختلف قيمة الرسوم الخاصة بسيارات البنزين بحسب نوع السيارة وطرازها ومحركها، وتقدر قيمة الرسوم المنصوص عليها بالقانون كالآتي:

- تتراوح قيمة وديعة السيارات حتى 1000 سي سي بين 5500 دولار وحتى 12 ألف دولار.

- بينما تتراوح قيمة السيارات من 1001 سي سي وحتى 1600 سي سي بين 7000 دولار وحتى 18000 دولار.

- تتراوح قيمة الوديعة للسيارات من 1601 سي سي وحتى 2000 سي سي بين 45000 دولار وحتى 130000 دولار.

- السيارات أعلى من 2000 سي سي تتراوح ما بين 135000 دولار وحتى 900000 دولار.

- تصل قيمة الوديعة لسيارات الكهرباء موديل 2019 تسلا 3 إلى 6300 دولار.

- تصل قيمة الوديعة لسيارات فولكس فاغن E-lavida إلى 2352 دولار.

يذكر أن مجلس النواب، قد وافق نهائيا في وقت سابق، على مشروع قانون بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج، والذى يتضمن إعفاء سياراتهم من الضرائب والجمارك عند دخولها مصر.