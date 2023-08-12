شباب ورياضه الوادي الجديد تنظم ندوة سياسة عن البرلمان ببلاط

نفذ مركز شباب أولاد عبد الله بقطاع بلاط ندوة بعنوان "سياسة" عن البرلمان، بمشاركة 30 شاب.

وقدم أحمد جمال أيوب سيد المحاضرة الرئيسية، لتناول مفهوم سياسة وحماية الحكومة والبرلمان للدولة والمواطنين من خلال سياسات فرض السلطة، سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو دبلوماسية أو عسكرية.

ومن جانبه، استعرضت الندوة المشهد السياسي الحالي وأهمية تمثيل الأحزاب داخل البرلمان، فضلاً عن تمثيله للفئات المجتمعية المختلفة وشكل المعارضة المحتملة داخل البرلمان.

وتُعَد هذه النشاطات جزءًا من مشروعات هذا الشهر، ويأتي تنظيم هذه الندوة برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وتحت رعاية الدكتور إبراهيم محمد سالمان الزملوط، محافظ الوادي الجديد، وتحت توجيهات ومتابعة الأستاذ بهاء شوقي، مدير عام الشباب والرياضة



الشباب والرياضه بالوادي الجديد يقيم ندوه سياسة عن الرلمان ببلاط

الشباب والرياضه بالوادي الجديد يقيم ندوه سياسة عن الرلمان ببلاط

الشباب والرياضه بالوادي الجديد يقيم ندوه سياسة عن الرلمان ببلاط