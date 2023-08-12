سيدة تضع مولودها داخل سيارة إسعاف بالفيوم

نجح مسعف وسائق بهيئة الإسعاف المصرية فرع الفيوم، اليوم السبت، في مساعدة سيدة داخل سيارة الإسعاف في عملية الولادة، أثناء نقلها بالسيارة في طريقها إلى مستشفى الفيوم العام ، وتم إنقاذها والتعامل الفوري مع الحالة وعمل الإفاقة للمولود والاطمئنان على العلامات الحيوية له.

تلقت غرفة عمليات إقليم شمال الصعيد فرع الفيوم، إخطاراً باستغاثة سيدة بحاجاتها للنقل إلى أقرب مستشفى لإجراء عملية ولادة لها.وتبين أنه أثناء نقل السيدة بواسطة سيارة الإسعاف وحدة إسعاف مركز سنورس انها في حالة وضع وبالفعل جرى مساعدتها.

انقاذ المولود

وقام طاقم الإسعاف المكون من المسعف محمود نجدي ، وشعبان عبدالله سائق، بالتدخل لمساعدتها في الولادة وإنقاذ حياة الطفل، حتى تمت عملية الولادة داخل سيارة الإسعاف، واطمئن طاقم الإسعاف على الأم والمولود والعلامات الحيوية لكليهما.

وعقب الاطمئنان على حالة السيدة وطفلها، تم نقلهما إلى مستشفى الفيوم العام، لمتابعة حالتها وحالة المولود، حيث تم وضعهما تحت الملاحظة الطبية وطفلها.

ووجه أهالي السيدة الشكر إلى طاقم الإسعاف لتدخلهما وإنقاذ الحالة والمولود ونقلهما إلى المستشفى بشكل سريع لاستكمال الإجراءات الطبية وباقي الفحوصات اللازمة والإجراءات الإدارية.