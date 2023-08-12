ارتفاع ضحايا حادث تصادم سيارتين بالشرقية لـ 6 وفيات

منهم أب وابنتيه وضابط شرطة..

ارتفع عدد ضحايا حادث تصادم وقع بين سيارتين ملاكي في طريق 36 الحربي بنطاق مدينة الصالحية الجديدة في محافظة الشرقية إلى 6 متوفين، بينهم أب وابنتيه وضابط شرطة و2 من أصدقائه.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية إخطارًا يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم بين سيارتين ملاكي في طريق 36 الحربي بنطاق مدينة الصالحية الجديدة، مما أسفر عن مصرع كل من: أشرف عبدالسلام، وابنتيه بسمة وفرحة، مقيمين بمحافظة الإسماعيلية، وضابط شرطة من مدينة القرين، و2 من أصدقائه.

علي الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث فور وقوعه، وتم نقل جثامين المتوفين إلى المستشفى، وبالعرض على النيابة العامة صرحت بالدفن، وكلفت المباحث الجنائية بإجراء تحريات حول الحادث وملابساته وكيفية حدوثه.