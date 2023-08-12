العثور على جثث شابين غرقا في بحيرات مفيض باريس

تمكنت فرق الإنقاذ النهري من العثور علي جثث شابين غرقا في بحيرات مفيض باريس جنوب محافظة الوادي الجديد. تلقى اللواء محمد أبو الليل مدير أمن الوادي الجديد إخطارًا حول وقوع حادثة غرق شخصين في مفيض مركز باريس، حيث تم تحديد هويتهما على أنهما "محمود يوسف آدم شغنوف" البالغ من العمر 43 عامًا و"محمود خلف عبد المنعم أحمد" البالغ من العمر 29 عامًا.

استجابةً فوريةً للبلاغ، استدعت مديرية أمن الوادي الجديد قوات الإنقاذ النهري من محافظة الأقصر للمساعدة في انتشال جثتي الغريقين. قامت فرق الإنقاذ بالانتشال ونقل الجثتين إلى المستشفى لإجراء التحاليل اللازمة.

تم تحرير محضر بالواقعة وتم إخطار النيابة العامة لبدء التحقيق في الحادثة. تجري الآن التحقيقات اللازمة لتحديد أسباب الحادثة وفحص الظروف التي أدت إلى غرق الشابين.