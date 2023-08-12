الوادي الجديد: تكثيف الحملات على الأسواق وتوعية المواطنين

تنفّذ فرق جهاز حماية المستهلك في محافظة الوادي الجديد برئاسة اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، حملة تفتيشية موسعة في قرى مركز الداخلة، في إطار توجيهات بتكثيف الرقابة على الأسواق وتوعية المواطنين بقانون حماية المستهلك.

تهدف هذه الحملة إلى التحقق من مدى التزام أصحاب المنشآت التجارية بقانون حماية المستهلك وإصدار فواتير قانونية وإعلان الأسعار بشكل صحيح. كما يتضمن الجهاز جهودًا لتثقيف المواطنين وأصحاب المنشآت حول سياسة الاستبدال والاسترجاع والطرق المتاحة للتواصل مع الجهاز.

ودعا الفرع الإقليمي لجهاز حماية المستهلك جميع المواطنين للابلاغ عن أية مخالفات تتعلق بحقوق المستهلك أو الشكاوى المتعلقة بالقطاع التجاري. حيث يجب أن تكون أصول التبليغ الرسمية المتاحة للمواطنين وتضمن لهم الحماية وسرية المعلومات التي تقدم.

يعمل جهاز حماية المستهلك على تعزيز ثقة المستهلكين وضمان حقوقهم، ويسعى إلى تحسين المناخ التجاري من خلال تعزيز الشفافية وتطبيق قوانين حماية المستهلك بشكل صارم. ويعدّ توعية المواطنين وتثقيفهم حول حقوقهم وواجباتهم مسؤولية هامة للجهاز.

حماية المستهلك بالوادي الجديد تكثيف الرقابة على الأسواق وتوعية المواطنين

حماية المستهلك بالوادي الجديد تكثيف الرقابة على الأسواق وتوعية المواطنين

حماية المستهلك بالوادي الجديد تكثيف الرقابة على الأسواق وتوعية المواطنين

حماية المستهلك بالوادي الجديد تكثيف الرقابة على الأسواق وتوعية المواطنين