القبض على شخص طرد شقيقته من مسكنها

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداولمقطع فيديو على إحدى الصفحات عبر موقع "فيس بوك" يتضمن تضرر إحدى السيدات من شقيقها لقيامه بطردها من مسكنها بالغربية.

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بالفحص تبين أنه بتاريخ 10 الجارى تبلغ لقسم شرطة ثان المحلة بمديرية أمن الغربية من (السيدة الظاهرة بالفيديو- مقيمة بدائرة القسم) بتضررها من (شقيقها –مقيم بذات العنوان) لقيامه بطردها من مسكنها لوجود خلافات على الإرث بينهما حول الشقة محل سكنها.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المذكور، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.. واستمراراً للدور المنوط للقطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وتكثف أجهزة وزارةالداخلية جهودها من أجل ضبط كافة أنواع المُخالفات للتأكد من إنفاذ القانون على الجميع.

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداولمقطع فيديو على إحدى الصفحات عبر موقع "فيس بوك" يتضمن تضرر إحدى السيدات من شقيقها لقيامه بطردها من مسكنها بالغربية.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 10 الجارى تبلغ لقسم شرطة ثان المحلة بمديرية أمن الغربية من (السيدة الظاهرة بالفيديو- مقيمة بدائرة القسم) بتضررها من (شقيقها –مقيم بذات العنوان) لقيامه بطردها من مسكنها لوجود خلافات على الإرث بينهما حول الشقة محل سكنها.

عقب تقنين الإجراءاتأمكن ضبط المذكور، وبمواجهته إعترفبإرتكاب الواقعة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.. واستمراراً للدور المنوط للقطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وتكثف أجهزة وزارةالداخلية جهودها من أجل ضبط كافة أنواع المُخالفات للتأكد من إنفاذ القانون على الجميع.