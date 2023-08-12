حملات يومية لرصد وتنفيذ الإزالة لكافة التعديات بمراكز الشرقية

شدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، علي رؤساء المراكز والمدن بتنفيذ الازالة الفورية لتعديات البناء المخالف دون تهاون سواء تعدي على أراضي زراعية أو محاولة للبناء بدون ترخيص وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتعدين.

يأتي ذلك تنفيذاً لتكليفات الرئيس "عبد الفتاح السيسي" رئيس الجمهورية، بعدم التهاون في إزالة كافة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب.

وفي هذا الإطار، توجهت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة الحسينية بالتنسيق مع الوحدة المحلية بالظواهرية والقسم الهندسي بالوحدة المحلية بإزالة حظيرة مواشى بناحية جمعية الحمر الزراعية على مساحة قيراط تقريباً، وتم تنفيذ الإزالة كاملة بالتنسيق مع الإدارة الزراعية بالحسينية ومركز شرطة منشأة أبو عمر، وتطبيق القانون على المخالفين.

وفي مركز الإبراهيمية تم إزالة تعدي بالبناء المخالف داخل الحيز العمراني لمدينه الإبراهيمية علي مساحه ١٠٠ متر تقريبًا، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفي مركز فاقوس، تم تنفيذ إزالة حالة لسور من الطوب الابيض البلوك بطول ٥٠ متر تقريبًا باسم المواطن (س. م. ا) بناحية عزبة المطالقة بإكياد البحرية، وتمت الإزالة الكلية على نفقة المواطن.

جانب من حملات الإزالة