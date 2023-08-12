السبت 12 أغسطس 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المغتربون المصريون

قبل سفرهم لألمانيا..

بيت العائلة المصرية ببرلين في حفل تكريم أوائل الثانوية العامة بمدينة العلمين.. صور

علاء ثابت، رئيس
علاء ثابت، رئيس بيت العائلة المصرية بألمانيا

 

شارك علاء ثابت، رئيس بيت العائلة المصرية بألمانيا، ومقره برلين، في حفل تكريم أوائل الثانوية العامة على مستوى جمهورية مصر العربية، في مدينة العلمين الجديدة، مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

 

وقال علاء ثابت، في تصريح خاص للوفد، إنه سعيد بالدعوة للمشاركة في تكويم هؤلاء الشباب المجتهد فهم نماذج مشرفة للوطن يفخر بمثلهم في الخارج والداخل، لافتًا إلى إستقبال بيت العائلة المصرية ببرلين لهم فور سفرهم لألمانيا الفترة القادمة.

 

وتابع: “ تحدثت مع وزير التربية والتعليم حول  ملف التعليم ونماذج مصر المشرفة وكان حفل رائع سعدت به أنا وزوجتي ونتمنى دائمًا التقدم والنجاح لشباب وطننا مصر”.

 

وقد كرم الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بالأمس، أوائل الشهادة الثانوية العامة في العلمين الجديدة، بحضور محافظ مطروح والدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

 

 

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