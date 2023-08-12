النائب رزق جالي يثمن تشغيل سيارات توثيق متنقلة بالاسكندرية ومطروح خلال الصيف

أشاد النائب رزق جالى نصر الله، عضو مجلس النواب عن محافظة مطروح باطلاق كل من المستشار عمر مروان وزير العدل والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية باعطاء إشارة بدء تشغيل 10 سيارات توثيق متنقلة في محافظتي الإسكندرية ومطروح، لخدمة مواطني ورواد المحافظتين خلال فترة الصيف.



كما أشاد " جالى " فى بيان له أصدره اليوم بتأكيد وزير العدل بأن سيارات التوثيق المتنقلة الجديدة مُجهزة بكافة المعدات والأجهزة الحديثة والتي تعمل على تقديم الخدمة لطالبيها بصورة حضارية وبالفترتين الصباحية والمسائية، حيث تبدأ الفترة الصباحية من الساعة 12 ظهراً وحتى الساعة 3 مساءً والفترة المسائية من الساعة 5 مساءً وحتى الساعة 9 مساءً ويأتي ذلك تعزيزاً للسيارات التي تم الدفع بها من قبل بكافة محافظات الجمهورية بهدف التيسير على المواطنين في سبيل تقديم خدمات التوثيق.



مشيراً الى أن المستشار عمر مروان وزير العدل اعطى أكبر اهتمام لتنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى بشأن ملف تطوير وتحديث خدمات الشهر العقارى بعد معاناة الجماهير فى مختلف المحافظات على مدى السنوات الماضية بسبب قلة عدد مكاتب التوثيق وشدة الازدحام والتكدس الجماهيرى أمام مكاتب الشهر العقارى.



وطالب النائب رزق جالى نصر الله من المستشار عمر مروان انشاء المزيد من مكاتب الشهر العقارى متسائلاً : عن مصير السابقة الخاصة بتعيين الخرجين داخل مكاتب الشهر العقارى نظراً لوجود عجز كبير وصارخ فى اعداد الموظفين داخل مكاتب الشهر العقارى على مستوى الجمهورية ومطالباً من الدكتور محمد معيط وزير المالية تدبير الموارد المالية اللازمة لتطوير وتحديث خدمات الشهر العقارى.