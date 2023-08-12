السبت 12 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

الطريق إلى البرلمان

النائب رزق جالي يثمن تشغيل سيارات توثيق متنقلة بالاسكندرية ومطروح خلال الصيف

النائب رزق جالى
النائب رزق جالى نصر الله عضو مجلس النواب

أشاد النائب رزق جالى نصر الله، عضو مجلس النواب عن محافظة مطروح باطلاق كل من المستشار عمر مروان وزير العدل والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية باعطاء إشارة بدء تشغيل 10 سيارات توثيق متنقلة في محافظتي الإسكندرية ومطروح، لخدمة مواطني ورواد المحافظتين خلال فترة الصيف.

txt

صحة النواب تثمن تصدير أولى الشحنات الدوائية للشركات المصرية إلى زيمبابوى

txt

تضامن النواب يثمن توفير الأوقاف نصف مليون شنطة سلع للأسر

txt

عربية النواب: مصر حريصة على دعم واستقرار ووحدة السودان


كما أشاد " جالى " فى بيان له أصدره اليوم بتأكيد وزير العدل بأن سيارات التوثيق المتنقلة الجديدة مُجهزة بكافة المعدات والأجهزة الحديثة والتي تعمل على تقديم الخدمة لطالبيها بصورة حضارية وبالفترتين الصباحية والمسائية، حيث تبدأ الفترة الصباحية من الساعة 12 ظهراً وحتى الساعة 3 مساءً والفترة المسائية من الساعة 5 مساءً وحتى الساعة 9 مساءً ويأتي ذلك تعزيزاً للسيارات التي تم الدفع بها من قبل بكافة محافظات الجمهورية بهدف التيسير على المواطنين في سبيل تقديم خدمات التوثيق.


مشيراً الى أن المستشار عمر مروان وزير العدل اعطى أكبر اهتمام لتنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى بشأن ملف تطوير وتحديث خدمات الشهر العقارى بعد معاناة الجماهير فى مختلف المحافظات على مدى السنوات الماضية بسبب قلة عدد مكاتب التوثيق وشدة الازدحام والتكدس الجماهيرى أمام مكاتب الشهر العقارى.


وطالب النائب رزق جالى نصر الله من المستشار عمر مروان انشاء المزيد من مكاتب الشهر العقارى متسائلاً : عن مصير السابقة الخاصة بتعيين الخرجين داخل مكاتب الشهر العقارى نظراً لوجود عجز كبير وصارخ فى اعداد الموظفين داخل مكاتب الشهر العقارى على مستوى الجمهورية ومطالباً من الدكتور محمد معيط وزير المالية تدبير الموارد المالية اللازمة لتطوير وتحديث خدمات الشهر العقارى.

مواد متعلقة

تضامن النواب يثمن توفير الأوقاف نصف مليون شنطة سلع للأسر

عربية النواب: مصر حريصة على دعم واستقرار ووحدة السودان

صحة النواب تثمن تصدير أولى الشحنات الدوائية للشركات المصرية إلى زيمبابوى

تضامن النواب: الإفراج عن 33 من المسجونين تعزيز حقيقي لحقوق الإنسان ودعم الحريات

اقتصادية النواب: اجتماعات العليا المصرية الأردنية المشتركة ناجحة وحققت اهدافها لصالح البلدين

وزير العمل: حريصون على التواصل مع "النواب" ونعتبرهم شركاء أساسيين

النواب السنغاليون يمهدون الطريق أمام شخصيات المعارضة لخوض الانتخابات

اقتصادية النواب: زيارة وزير الصناعة والتجارة لتركيا ناجحة وستجذب المزيد من الاستثمارات