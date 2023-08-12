السبت 12 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
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د. وجدي زين الدين
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

إزالة 146 حالة تعدِِ على الأراضي الزراعية بالمنيا

حملات الإزالة
حملات الإزالة

تواصل الوحدات المحلية  شمال وجنوب محافظة المنيا ، شن حملات مكبرة لإزالة التعديات بالبناء المخالف والعشوائي بدون ترخيص ، على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة .

وذلك بالتنسيق مع وحدة المتغيرات المكانية تكثيف حملاتها بالقرى والمدن على مستوى مراكز المحافظة التسع ، وفى ضوء متابعة اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا،  للجهود المبذولة للتصدى لحالات التعديات على الأراضى الزراعية و أملاك الدولة ، أو البناء المخالف والعشوائي بدون ترخيص .

حيث اعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، عن شن حملة مكبرة تمكنت من  إزالة ١٤ حالة تعدِِ  بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية بقرى ، نزلة حسين و تله ، و بنى محمد سلطان ، و دمشير ، و صفط الخمار ، و طوخ الخيل ، وحى غرب المدينة ، وردم حفر أساس لبرج مخالف بدون ترخيص بأبو فليو بالمدينة.

وفى مركز ومدينة بني مزار شمال المنيا ، برئاسة المهندس عماد حسن من إزالة ٥٣ حالة تعدِِ  بقرى صندفا ، وأبو جرج ، و الحسينية ، و بنى على ، و شلقام ، و بنى صامت ، و أحياء المدينة، كما أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمالوط شمال المحافظة ،برئاسة الدكتور سعيد محمد  ،   ٢٣ حالة  تعدِِ بقرى ، قلوصنا ، و اسطال ، و طحا ، و شوشة ، و أحياء المدينة .

وفى مركز ومدينة مغاغة شمال المحافظة برئاسة الدكتور محمد حلمي ، تم إزالة ٣٣ حالة تعد بقري شارونة و ميانة وطنبدى وأحياء بالمدينة ، فيما أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة العدوة ٧ حالات تعد فى المهد بالبناء بدون ترخيص على أراضى أملاك دولة و خارج الحيز العمرانى.

كما تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوى جنوب المحافظة ، من إزالة ٣ حالات تعدِِ  بالبناء بدون ترخيص بقرى،  دروة ، و أبو قلته ، و حمدى حجره ، وفى مركز ومدينة مطاى  شمال المنيا برئاسة هشام فايز ، تم إزالة حالتى تعدِِ منها ، حالة بالبناء على أرض زراعية بمجلس قروى أبو عزيز ، و حالة أخرى داخل الحيز العمراني بحى غرب المدينة.

 