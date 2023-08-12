إزالة 146 حالة تعدِِ على الأراضي الزراعية بالمنيا

تواصل الوحدات المحلية شمال وجنوب محافظة المنيا ، شن حملات مكبرة لإزالة التعديات بالبناء المخالف والعشوائي بدون ترخيص ، على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة .

وذلك بالتنسيق مع وحدة المتغيرات المكانية تكثيف حملاتها بالقرى والمدن على مستوى مراكز المحافظة التسع ، وفى ضوء متابعة اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، للجهود المبذولة للتصدى لحالات التعديات على الأراضى الزراعية و أملاك الدولة ، أو البناء المخالف والعشوائي بدون ترخيص .

حيث اعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، عن شن حملة مكبرة تمكنت من إزالة ١٤ حالة تعدِِ بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية بقرى ، نزلة حسين و تله ، و بنى محمد سلطان ، و دمشير ، و صفط الخمار ، و طوخ الخيل ، وحى غرب المدينة ، وردم حفر أساس لبرج مخالف بدون ترخيص بأبو فليو بالمدينة.

وفى مركز ومدينة بني مزار شمال المنيا ، برئاسة المهندس عماد حسن من إزالة ٥٣ حالة تعدِِ بقرى صندفا ، وأبو جرج ، و الحسينية ، و بنى على ، و شلقام ، و بنى صامت ، و أحياء المدينة، كما أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمالوط شمال المحافظة ،برئاسة الدكتور سعيد محمد ، ٢٣ حالة تعدِِ بقرى ، قلوصنا ، و اسطال ، و طحا ، و شوشة ، و أحياء المدينة .

وفى مركز ومدينة مغاغة شمال المحافظة برئاسة الدكتور محمد حلمي ، تم إزالة ٣٣ حالة تعد بقري شارونة و ميانة وطنبدى وأحياء بالمدينة ، فيما أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة العدوة ٧ حالات تعد فى المهد بالبناء بدون ترخيص على أراضى أملاك دولة و خارج الحيز العمرانى.

كما تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوى جنوب المحافظة ، من إزالة ٣ حالات تعدِِ بالبناء بدون ترخيص بقرى، دروة ، و أبو قلته ، و حمدى حجره ، وفى مركز ومدينة مطاى شمال المنيا برئاسة هشام فايز ، تم إزالة حالتى تعدِِ منها ، حالة بالبناء على أرض زراعية بمجلس قروى أبو عزيز ، و حالة أخرى داخل الحيز العمراني بحى غرب المدينة.