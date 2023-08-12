الإيقاع بنصابٍ استولى على 1.2 مليون جنيه من المواطنين

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من (3 أشخاص ، مقيمين بمحافظة الغربية) لتضررهم من (أحد الأشخاص – مقيم بمحافظة الغربية).

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وجاء ذلك لقيامه بتلقى مبالغ مالية منهم بلغت (1,2 مليون جنيه) لتوظيفها وإستثمارها لهم فى تجارة المنظفات ومستحضرات التجميل مقابل أرباح متفق عليها فيما بينهم إلا أنه لم يلتزم بما وعد به ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها.

بإجراء التحريات تبين صحة الواقعة وقيام المذكوربممارسة نشاطاً إحتياليـاً على النحو المشار إليه.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه ، وبمواجهتهأقر بممارسته ذلك النشاط الإجرامى.

وقامت السلطات المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة.

الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.. واستمراراً للدور المنوط للقطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.