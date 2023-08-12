اختيار سفراء للجائزة العربية لمكافحة التدخين "مكين" من سوريا واليمن وليبيا ولبنان

استمرارًا لانشطة الجائزة العربية لمكافحة التدخين "مكين" تم اختيار مجموعة من الخبراء والمتخصصين في مجال مكافحة التدخين من عدة دول عربية ليكونوا سفراء للجائزة وممثلين عنها ببلدانهم تعزيزا لانتشار الجائزة ووصولها لاكبر عدد ممكن الجهات والمستفيدين و هذه هي المرحلة الأولى من اختيار السفراء يعقبها مرحلة أخرى تشمل باقي الدول العربية.

وكانت الجائزة التي جاءت بمبادرة من الاتحاد العربي للعلوم الانسانية والتنمية بالشراكة مع شركة فورساميا قد أطلقت خلال فعاليات المؤتمر الصحفي الذي عقد في يوليو الماضي بمقر مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، ويشارك في تنظيم الجائزة شركاء النجاح مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، ورابطة الأطباء العرب لمكافحة التدخين، والجمعية الكويتية لمكافحة التدخين، والجمعية العالمية لأمراض القلب، والرابطة العربية لمكافحة التدخين، والاتحاد الخليجي لمكافحة السرطان.

و يرأس الجائزة الدكتورة جميلة نصر أمين عام الجائزة وتتمثل رسالتها في محاصرة آفة التدخين عربياً، أم رؤية الجائزة فهي خلق مجتمعات عربية محفزة لمكافحة آفة التدخين، وهي جائزة يتم تدشينها على مستوى المنطقة العربية لمكافحة التدخين، وتهدف الجائزة إلى حشـد الجهـود العربيـة لإتحـاذ اجـراءات غيـر مسبوقـة لمكافحة التدخين مع تشجيع الإبداع والإبتـكـار فـي مـواجـهـة آفـة التـدخين، وسنعمل من خلال الجائزة على الإعلان عن تدشيـن الحملـة العربيـة لمكـافـحـة التدخيـن، وترسيخ مبدأ التعاون وتبادل الخبرات العربية لمواجهة أفة التدخين بالإضافة إلى وضـع أسس ومعاييـر فعالة لتخطيط وتنفيذ حملات مكافحة التدخين وقياس معايير أدائها، وإثراء المكتبة العربية بمواد وأبحـاث وأدوات فعالة لمكافحة هذه الآفة في مختلف المجالات.

ويمثل اختيار سفراء للجائزة نقلة نوعية تساهم في نجاحها وانتشارها وهولاء السفراء هم: من اليمن الدكتور جمال عبدالله باصهي وهو أحد أعضاء فريق مركز مؤسسة حمد الطبية لمكافحة وعلاج التدخين، من سوريا الدكتور عصام شيخ الأرض رئيس تحرير مجلة اقتصاديات المحيط، والدكتورة ذاكرة بوبكر بن عامر مديرة البرنامج الوطني لمكافحة التدخين واستخدام التبغ في ليبيا، والدكتور أحمد البوش أمين سر نقابة الأطباء بلبنان.

هذا وتضم أعضاء الامانة الفنية للجائزة كوكبة لامعة من الأطباء والمتخصصين من عدة دول عربية: الدكتور عصام السيد رئيس الاتحاد العربي للعلوم الإنسانية والتنمية، الدكتور خالد الصالح أمين عام ئيس مجلس إدارة الجمعية الكويتية لمكافحة التدخين والسرطان، ورئيس رابطة الأطباء العرب لمكافحة التدخين الأستاذ الدكتور جمال شعبان عميد معهد القلب القومي السابق بجمهورية مصر العربية، ، الدكتور حمزة قابيل عميد كلية الطب بجامعة دمياط ، والدكتور غازي حجي نائب رئيس المجلس الاعلي للجمعيات العلمية في وزاره التعليم العالي والبحث العلمية ورئيس الجمعية العراقيه لارتفاع ضغط الدم، الدكتور ماجد المنيف مسؤول التطوع والفعاليات بالصحة العامة بالسعودية، الدكتورعبدالمجيد الزبيدي مستشار بديوان الرئاسة واستشاري امراض القلب والقسطره بمستشفى الشيخ خليفه بدولة الإمارات العربية المتحدة، الدكتورة أحلام محمد حنفي حسن مدير هيئة المصل واللقاح سابقاً ومقررة لجنة الصحة والسكان بالمجلس القومي للمرأة، والدكتورة فريال الهجاينة عميد كلية التمريض بالجامعة الأردنية.