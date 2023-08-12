سؤال وجواب.. كل ما تريد معرفته حول كيفية استيراد سيارة من الخارج

أعلنت السفيرة سها جندى، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، أخبارًا سارة للمصريين المشاركين فى مبادرة “سيارات المصريين بالخارج”، على صفحتها الرسمية “فيسبوك”.

وأكدت وزيرة الهجرة خلال منشورها، “كل من سجل على التطبيق الإلكترونى الخاص بالمبادرة ولم يستطع استكمال الإجراءات الخاصة باستنزال السيارات وربط الودائع، خلال فترة عملها والتى استمرت 6 أشهر، ومن صدرت له موافقات استيرادية، يمكنه استكمال الإجراءات”، يأتي ذلك تحت شعار “خليك إنت مستفيد”.

وفي هذا الصدد نوضح بعض الأسئلة الشائعة حول استيراد السيارات للمصريين بالخارج، ورد مجلس الوزراء عليها.

أنا مصري مزدوج الجنسية هل يحق لي الاستفادة من أحكام القانون؟

نعم، يحق لك الاستفادة مادمت محتفظا بالجنسية المصرية في تاريخ سداد المبلغ النقدي المستحق.

ماذا لو انتهت إقامتي بعد الحصول على الموافقة الاستيرادية وقبل إتمام إجراءات استيراد السيارة؟

العبرة في الحكم على مدى استيفاء الشروط هي بوقت سداد المبلغ النقدي المستحق. وبالتالي فلا يؤثر انتهاء الإقامة في وقت لاحق على أحقيتك في الاستفادة من أحكام القانون، طالما كنت متمتعا بإقامة قانونية سارية وقت سداد المبلغ النقدي المستحق.

أنا مصري/ة أتمتع بإقامة قانونية سارية بالخارج دون أفراد أسرتي التي تقيم بمصر، هل يحق

لهم الاستفادة بأحكام القانون؟ هل أستطيع استيراد سيارة باسم الزوج/ة أو أحد أبنائي؟

يشترط لاستفادة فرد الأسرة (الزوج/الزوجة أو الأبناء) ذات الشروط التي تشترط لاستفادتك شخصيا من أحكام القانون، وبالتالي يتعين أن يكون فرد الأسرة الذي يرغب في الاستيراد (أو ترغب في الاستيراد باسمه)، أن يكون في تاريخ سداد المبلغ النقدي المستحق مصريا بلغ 16 عاما على الأقل، وأن يكون هو نفسه متمتعا بإقامة قانونية سارية في بلد الإقامة التي له/لها، أو لك فيه (بدلا منه)، حساب بنكي مضى على فتحه ثلاثة أشهر.

ما المزايا التي يمنحها لك القانون حال استيفاء الشروط السابقة؟

إذا كنت مستوفيا للشروط السابقة، يمكنك استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة لاستعمالك الشخصي معفاة من الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها عن السيارة، طبقا للشروط والأحكام والإجراءات الواردة بالقانون رقم 161 لسنة 2022 وقرار مجلس الوزراء المنفذ له.

هل يمكنني التعامل على السيارة بعد استيرادها؟ (هل يمكن بيع السيارة)؟

نعم، ليس هناك في القانون اشتراط بحظر بيع السيارة، ومن ثم يمكن التعامل على السيارة المستوردة طبقا لأحكام القانون بكافة صور التعامل الجائزة قانونا.

وكان قد وافق مجلس النواب نهائيا على مشروع قانون بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج، والذى يتضمن إعفاء سياراتهم من الضرائب والجمارك عند دخولها مصر.