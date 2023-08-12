وزير الدفاع الروسي يتفقد القوات بمنطقة القطب الشمالي

تفقد وزير الدفاع الروسي، سيرجي شويجو، اليوم السبت مجموعة القوات الروسية في منطقة القطب الشمالي وتحقق من تنفيذ المهام المنوطة بالقوات في أرخبيل "نوفايا زيمليا"(الأرض الجديدة) الروسي .

الحرب الروسية الأوكرانية

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان بهذا الصدد:" تفقد وزير الدفاع الروسي حاميات القطب الشمالي النائية التابعة للأسطول الشمالي، وتحقق من تنظيم الأنشطة الرسمية وإنجاز المهام للوحدات المنتشرة في أرخبيل "نوفايا زيمليا"، بما في ذلك الاستعداد لاتخاذ إجراءات حماية المنشآت الحيوية والدفاع عنها .

وأضافت وزارة الدفاع في بيانها:"أن شويجو تفقد أيضا البنية التحتية الاجتماعية،ومنها مدرسة وروضة أطفال في "نوفايا زيمليا" وحلًق بالطائرة مع رئيس شركة "روس اتوم" النووية الحكومية الروسية أليكسي ليكاتشيف فوق موقع الاختبار المركزي لروسيا في هذه المنطقة.