الزمالك يقيد 30 لاعبا قي القائمة الاولي

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك قيد ٣٠ لاعبا فى القائمه الأولى من بينهم محمود عبدالرازق شيكابالا ليقطع الطريق حول الشائعات التي ترددت حول وجود نيه لفسخ عقد اللاعب حسب أحد بنود التعاقد بابلاغه بعد إنتهاء الموسم بخمسة عشرة يوما خصوصا بعد البيان الذي اصدره ضد المستشار مرتضى منصور.

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وجاء قيد اللاعب بناءا على طلب الكولومبى كارلوس أوسوريو المدير الفني وكذلك مجلس الإداره الذي اعتمد القائمه قبل تسجيلها والتي ضمت أيضا البنيني سامسون أكينولا رغم وجود نيه لبيعه حتى لايتم الاستغناء عنه دون الحصول على مقابل مالى كما ضمت القائمه ثلاثة لاعبين فى قائمه الانتظار هم أسامه فيصل المعار للبنك الأهلى ومحمد نديم حارس المرمى الشاب ومحمد خضري لاعب خط الوسط.

وقرر الجهاز الفني عودة المهاجم حسام أسامه مع المعارين محمود علاء ويوسف أوباما وحمدي علاء والذين تم قيدهم خلال البطوله العربيه.

ويسعى مجلس الإدارة لرفع القيد بعد تجميع مبلغ مليون ونصف مليون دولار قيمه غرامة سبورتنج لشبونة بعد أن تم تجهيز أقساط اشبمبونج وكذلك وادي دجله حتى يتمكن من قيد صفقاته الجديده قبل ١٤ سبتمبر المقبل موعد غلق القيد الصيفى.

فى الوقت الذي يسعى فيه عدد من الوسطاء من بينهم أحمد حسام ميدو والدكتور مدحت العدل لعقد جلسه تجمع بين شيكابالا والمستشار مرتضى منصور لإزالة سوء التفاهم الذي حدث مؤخرا خصوصا بعد اشادة منصور باللاعب فى الفيديو الأخير الذي تم بثه عبر قناة النادي وطالبه بالتركيز فى الملعب وعدم الدخول فى معارك لصالح غيره مؤكدا أنه عليه دور كبير كقائد للفريق عليه أن بقوم به.

ونفى منصور مطالبة أحمد فتوح بمبلغ ٢٥ مليون جنيه لتجديد عقده ووصف من ردد هذا الكلآم بأنه كاذب .