تشكيل بايرن ميونخ المتوقع لمباراة لايبزيج في السوبر الألماني
يلتقى فريقا بايرن ميونخ بنظيره لايبزيج، مساء اليوم، على ملعب "أليانز آرينا"، لحسم لقب بطولة السوبر الألماني.
تشكيل بايرن ميونخ المتوقع أمام لايبزيج في السوبر الألماني
في حراسة المرمى: ماتياس سومير
في خط الدفاع: بنجامين بافارد - كيم - أوباميكانو - ألفونسو ديفيز
في خط الوسط: جوشوا كيميتش - لايمار - موسيالا
في الهجوم: ليروي ساني - سيرجي جنابري - ماتياس تيل
ويلعب فريق الكرة الأول بنادى بايرن ميونخ مباراة السوبر اليوم بصفته بطلا للدوري الألماني النسخة الماضية، فيما يخوض نظيره فريق لايبزيج المواجهة بصفته بطلا لكأس ألمانيا، الموسم المنقضي.
و تنطلق صافرة أحداث مباراة بايرن ميونخ ولايبزيج على لقب السوبر الألمانى في تمام الساعة 9:45 مساء اليوم بتوقيت القاهرة والسعودية، فيما يذاع اللقاء عبر شاشة beIN Sports HD .