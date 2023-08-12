إصابة شخص في تصادم توك توك بجراج زراعي بالعياط

شهد الطريق الدائري الإقليمي في العياط، حادث تصادم توك توك بجراج زراعي بالعياط، مما أسفر عن إصابة شخص، وتم نقل المصاب للمستشفى، وتحرر المحضر اللازم، لتباشر النيابة التحقيق.

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ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد حادث تصادم بالطريق الإقليمي، في قرية البليدة بالعياط، انتقلت قوة أمنية لمكان الحادث، وتبين اصطدام توك توك بجرار زراعي، مما أسفر عن إصابة سائق التوك توك.

تم نقل المصاب لمستشفى العياط المركزي، وتحرر المحضر اللازم، لتتولى النيابة المختصة التحقيق.

قدمت إدارة المرور مجموعة من النصائح والإرشادات للحد من خطر حوادث الطرق وكان منها:

1- فحص أجزاء السيارة بشكل دوري، مثل الإطارات والأضواء الأمامية والخلفية والفرامل وحساس الحرارة.

2- التأكد من وجود الإطار الاحتياطي، وصندوق الاسعافات الأولية وطفاية الحريق ومثلث الطوارئ، وذلك للتعامل مع أي مشكلة طارئة.

3- تجنب قيادة السيارة في حالة عدم وجود المرايا الجانبية، أو في حالة تعطل المصابيح.

4- ضرورة ارتداء حزام الأمان، فهو يحمي من الاصطدام بعجلة القيادة في حالة الحوادث.

5- عدم القيادة في الظروف الجوية غير المناسبة، كالضباب والشبورة الكثيفة، أو العواصف الترابية، أو الأمطار الغزيرة.

6- الالتزام بتعليمات السرعة المقررة من المرور، للحفاظ على سلامتك.

7- تجنب استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة.

8- في حالة تعطل السيارة يجب ركنها في أقصى يمين الطريق، مع تشغيل الإضاءة الرباعية.

9- ضرورة ترك مسافة كافية بينك وبين السيارة التي أمامك، لتجنب الاصطدام في حالة التوقف المفاجئ.

10- كن حذرا عند تغيير المسار أو الانعطاف بالسيارة، ويجب استخدام المرآة وأضواء الاتجاهات.

11- تجنب تغيير الحارات بسكل مفاجئ على الطرق السريعة، واعلم أن تجاوز السيارات يجب أن يكون من جهة اليسار.

12- تجنب قيادة السيارة أثناء شعورك بالإرهاق، حيث يؤثر ذلك على تركيزك أثناء القيادة

وتكثف الإدارة العامة للمرور حملاتها المرورية المُكبرة في كافة الأرجاء من أجل التأكد من التزام قائدي المركبات المُختلفة بقواعد وآداب المرور.

ويشن رجال المرور حملات يومية مُكبرة لضبط كافة أنواع المُخالفات التي تؤثر بالسلب على حركة المرور وسلامة الطرق والركاب.