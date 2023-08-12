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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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نائب برلماني: تجربة مصر في دعم وتمكين الشباب رائدة (فيديو)

الدكتور خالد بدوي
الدكتور خالد بدوي عضو مجلس النواب

قال الدكتور خالد بدوي، عضو مجلس النواب، إن تجربة مصر في دعم وتمكين الشباب رائدة وتخطت حدود المحلية، متجهة إلى الحدود القارية والعالمية، موضحا أن التجربة المصرية أثبتت مكانة الشباب ودورهم في بناء المستقبل، بعد تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي الحكم، وطرح فكرة منتدي شباب العالم.

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مصر استمعت إلى صوت الشباب ورؤيتهم السياسية والثقافية 

واضاف “بدوي” خلال مداخلة هاتفية في برنامج “صباح جديد” المذاع على شاشة “القاهرة الإخبارية” أن مصر استمعت إلى صوت الشباب ورؤيتهم السياسية والثقافية والاجتماعية، مؤكدًا أن منتدى شباب العالم من التجارب الرائدة لتمكين الشباب في كل المجالات.

اليوم العالمي للشباب

يحتفل العالم في 12 أغسطس من كل عام باليوم العالمي للشباب، لتسليط الضوء على مشاركاتهم على الصعيد الوطني والمحلي والدولي، وهي فرصة تتيح الاحتفال بسماع أصواتهم وأعمالهم ومبادراتهم الهادفة لتعميمها على الجميع.

وعلى مدي السنوات الأخيرة، كانت مصر فعالة في الاستماع لمطالب الشباب والسماع لاحتياجاتهم وإشراكهم في العملية السياسية،
ومثلت مؤتمرات الشباب تحت رعاية الرئيس المصري نقطة تحول في العلاقة بين الدولة وشبابها.

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