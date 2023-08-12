أوكرانيا: الجيش الروسي يقصف كريفي ريه بصاروخ باليستي

أعلن رئيس الإدارة العسكرية لإقليم دنيبروبتروفسك بجنوب أوكرانيا سيرهي ليساك أن الجيش الروسي قصف مدينة كريفي ريه التابعة للإقليم بصاروخ باليستي ولكن لم يتم تسجيل خسائر بشرية حتى الآن .

الحرب الروسية الأوكرانية

وقال ليساك في منشور عاجل (نقلته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية الرسمية):" هجوم صاروخي على كريفي ريه. وفقا لمعلومات أولية.. صاروخ باليستي".

وأضاف أولكسندر فيلكول، رئيس مجلس الدفاع في كريفي ريه، أنه لم تقع إصابات نتيجة الضربة.. وكتب، عبر موقع "تليجرام": "لم ترد تفاصيل حتى الآن ولكن الحمد لله لم تقع إصابات".. مشيرًا إلى أنه يجري حاليًا الكشف عن تفاصيل الهجوم، في حين حث المسئولون الحكوميون الناس على عدم تصوير أو نشر أي شيء على وسائل التواصل الاجتماعي بخصوص الهجوم .