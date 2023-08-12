إصابة 7 أشخاص في مشاجرة بين عائلتين بالفيوم

أصيب 7 اشخاص في مشاجرة بين عائلتين بقرية منشأة رحمي فى مركز إطسا بالفيوم ,وتم نقل المصابين الي مستشفي إطسا المركزي وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق .

تلقت شرطة النجدة بالفيوم بلاغا بنشوب مشاجرة بين عائلتين بقرية منشأة رحمي بسبب خلافات الجيرة ووجود مصابين وعلي الفور إنتقلت قوة من الشرطة وسيارات الاسعاف الي مكان الحادث وتم السيطرة على المشاجرة وتبين إصابة 7 اشخاص وتم نقل المصابين الي مستشفي إطسا المركزي وتحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

انتحار زوجة شنقا

وكانت زوجة فى احدى قرى مركز الفيوم قد اقدمت على انهاء حياتها شنقا بسبب خلاف مع زوجها وشقيقته. تم نقل الجثة الى مستشفى التأمين الصحى واخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

تلقى مدير امن الفيوم، قد تلقى إخطارا من مأمور المركز ، بأنتحار زوجة شابه تدعى اسماء ط م – 30 عاما – من قرية دمشقين الواقعة دائرة مركز الفيوم .

كشفت التحريات أن خلافا نشب بين الزوج ويدعى حمادة ن ا – 35 عاما وزوجته بسبب اعتقاد الزوجة أن زوجها يفضل شقيقته عنها وأنه يهتم بها اكثر منها،

وأضافت التحريات ان مشاجرة نشبت بين الزوجين مساء الخميس و هو ما أغضب الزوجة، والتى قررت التخلص من نفسها، بإحضار ايشارب، وقامت بتعليق نفسها فى "جنش" نجفة فى غرفة نومها، وذلك اثناء خروج الزوج من المنزل اليوم الجمعة، تاركة ثلاث اطفال فى عمر 7 سنوات و 6 سنوات و عامين، فى حين اتهم الزوج زوجته بإفشاء أسرار البيت و تسريبها لعائلتها..

تم نقل جثة الزوجة لمشرحة مستشفى التأمين الصحى، واخطرت نيابة المركز التى تولت التحقيق .