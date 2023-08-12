"إسلام النجار" المنسق الأفضل في الملتقى الخامس للمنسقين الإعلاميين بالشباب والرياضة

هنأ الدكتور محمود عبد العظيم، وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة الشرقية، المهندس إسلام النجار مدير المركز الإعلامي بالمديرية، لحصوله على درع المنسق الأفضل على مستوى الجمهورية، في ختام فعاليات الملتقى الخامس للمنسقين الإعلاميين، الذي عقد بالمدينة الشبابية بالغردقة خلال الفترة من 8 إلى 11 أغسطس، وضم كوكبة من رواد الصحافة والإعلام في مصر.

وأشاد عبد العظيم بالأداء الإعلامي الذي يقدمه المركز الإعلامي بالمديرية، وما شهدته الصفحة الرسمية لمديرية الشباب والرياضة من تناول الاخبار بشكل احترافي، فضلا على ما جاء بالملتقى من توصيات وإحداث طفرة نوعية في مجال الإعلام، وما يستهدف الملتقى الخامس من محاور واهداف تسعى لتطوير المنظومة تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

وفي ختام الملتقى تم إستعراض توصيات الملتقى الخامس للمنسقين الإعلاميين، ومنها ضرورة تنفيذ تدريب للمنسقين الإعلاميين بالتعاون مع أكاديمية ناصر العسكرية العليا، وعقد الملتقيات المحلية للمنسقين الإعلاميين العاملين بمراكز الشباب على مستوى المحافظات، وتوسيع قاعدة المنسقين الإعلاميين المتطوعين بالتعاون مع كليات وأقسام الاعلام بالمحافظات، وإطلاق الموسم الثاني من مسابقة الأفضل في الإبداع والابتكار الإعلامى.

وقد كرم الدكتور محمد فوزي مدير عام الإدارة العامة للعلاقات العامة والمراسم ورئيس وحدة المنسقين الإعلاميين، المنسق الإعلامي المثالي خلال العام ومنح درع التكريم للمهندس إسلام النجار بمحافظة الشرقية.