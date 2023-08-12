ضبط شخصين تورطا في النصب والاحتيال على المواطنين

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط في إلقاء القبض على شخصين تورطا في النصب والاحتيال على المواطنين، حيث قاما بادعاء قدرتهما على تعديل درجات الثانوية العامة مقابل مبالغ مالية.

كشفت التحقيقات التي أجرتها الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة عن وجود مجموعة على تطبيق "التليجرام" تدعي القائمين عليها قدرتهم على تعديل درجات نتيجة الثانوية العامة، وذلك بزيادة درجات المجموع الكلي عن طريق استلام مبالغ مالية من المواطنين. وقد كان زعمهم هذا عارٍ تمامًا من الحقيقة.

تم تشكيل فريق بحث خاص للتحقيق في هذه القضية، وبسبل جهوده تم التعرف على الشخصين اللذين يديرون هذه المجموعة الإلكترونية، وتبين أنهما يقيمان في محافظة أسيوط. وبعد اتخاذ الإجراءات اللازمة، تم القبض عليهما وعثر بحوزتهما على جهاز حاسب آلي واثنين من الهواتف المحمولة، وتبين بعد الفحص الفني لهذه الأجهزة وجود آثار ودلائل تؤكد نشاطهما الإجرامي، بالإضافة إلى وجود شريحة خط هاتف محمول مرتبطة بالمحفظة الإلكترونية المستخدمة في استقبال التحويلات المالية من ضحاياهم، ومبلغ من المال المستلم من نشاطهما الإجرامي.

وبمواجهة المتهمين، اعترفا بنشاطهما الإجرامي كما تم ذكره.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين، وسيتم تقديمهما للمحاكمة للنظر في القضية واتخاذ العقوبات المناسبة. يأتي ذلك في إطار جهود الأجهزة الأمنية لمكافحة الجرائم المالية وحماية المواطنين من النصب والاحتيال