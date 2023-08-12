السبت 12 أغسطس 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل صيادين قبالة بحر غزة وفلسطينيًا ثالثًا من الخليل

الاحتلال الإسرائيلي
الاحتلال الإسرائيلي يعتقل صيادين

 

اعتقلت بحرية الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، صيادين إثنين فلسطينيين قبالة بحر مدينة غزة، واستولت على مركب صيد كانا على متنه. 

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وذكرت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية "وفا" أن جنود بحرية الاحتلال هاجموا مركب صيد صغير على بعد نحو ثلاثة أميال قبالة بحر منطقة "السودانية" شمال غرب مدينة غزة، واستولوا عليه، واعتقلوا صيادين كانا على متنه. 

 

يشار إلى أن زوارق الاحتلال تتعمد يومياً مهاجمة الصيادين في بحر غزة، بإطلاق الرصاص عليهم واعتقالهم وتخريب شباك الصيد الخاصة بهم والاستيلاء على مراكبهم وتمنعهم من ممارسة مهنة الصيد. 

 

وفي مُحافظة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة، اعتقلت قوات الاحتلال مواطنًا فلسطينيًا من مخيم "العروب" بعد مداهمة منزله وتفتيشه والعبث بمحتوياته.

 

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