الاحتلال الإسرائيلي يعتقل صيادين قبالة بحر غزة وفلسطينيًا ثالثًا من الخليل

اعتقلت بحرية الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، صيادين إثنين فلسطينيين قبالة بحر مدينة غزة، واستولت على مركب صيد كانا على متنه.

الاحتلال الإسرائيلي

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية "وفا" أن جنود بحرية الاحتلال هاجموا مركب صيد صغير على بعد نحو ثلاثة أميال قبالة بحر منطقة "السودانية" شمال غرب مدينة غزة، واستولوا عليه، واعتقلوا صيادين كانا على متنه.

يشار إلى أن زوارق الاحتلال تتعمد يومياً مهاجمة الصيادين في بحر غزة، بإطلاق الرصاص عليهم واعتقالهم وتخريب شباك الصيد الخاصة بهم والاستيلاء على مراكبهم وتمنعهم من ممارسة مهنة الصيد.

وفي مُحافظة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة، اعتقلت قوات الاحتلال مواطنًا فلسطينيًا من مخيم "العروب" بعد مداهمة منزله وتفتيشه والعبث بمحتوياته.