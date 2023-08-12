سقوط عصابة تزور عقود ممتلكات المتوفين والمقيمين بالخارج للاستيلاء عليها

نجحت الأجهزة الأمنية في القبض على 5 أفراد كونوا تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الإجرامى فى النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على ممتلكاتهم بتزوير عقود البيع.



أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام تشكيل عصابى بالجيزة بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى تزوير المحررات الرسمية والعرفية وتقليد الأختام الحكومية المنسوبة للعديد من الجهات بقصد استخدامها فى عمليات احتيالية والإستيلاء على ممتلكات المواطنين (مالكى الوحدات السكنية بإحدى المناطق بمحافظة الجيزة) الذين لا يترددوا عليها لكونهم متوفيين أو مقيمين خارج البلاد منذ فترة طويلة وذلك عن طريق تزوير مستندات ملكية تلك الوحدات "توكيلات بيع – عقود بيع ابتدائية" منسوبة للملاك الأصليين ثم يقوموا بعرضها للبيع على المواطنين بموجب تلك المستندات المزورة بقصد الاستيلاء على أموالهم واقتسام حصيلتها فيما بينهم.



أمكن تحديد وضبط القائمين على ذلك النشاط الإجرامي (عدد 5 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية") وبحوزتهم (عقود بيع خالية البيانات "منسوبة لإحدى شركات الإسكان "معدة للتزوير" - عدد 5 هواتف محمولة "بفحصهم تبين احتوائها على دلائل تؤكد نشاطهم الإجرامي")، وبمواجهتهم أقروا بنشاطهم الإجرامي على النحو المُشار إليه.

لتشهيره بها عبر الإنترنت.. سيدة تستدرج زوجها وتكبله بالحبال

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط 4 أشخاص بالقاهرة، لقيامهم بالتعدي على أحد الأشخاص بالضرب وإحداث إصابته.

تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر ثالث بمديرية أمن القاهرة، بوجود خلافات بعقار كائن بدائرة القسم، وبالانتقال تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 4 أشخاص 3 سيدات ورجل، مقيمين بالقاهرة، وبصحبتهم زوج إحدى السيدات الثلاث موثقا بالحبال وبه عدة إصابات كدمات وسحجات متفرقة بالجسم.



بمناقشة الأخير قرر بأنه نظرا لوجود خلافات بينه وبين زوجته استدرجته لمحل إقامتها طرف والدتها بدعوى إنهاء الخلافات بينهما، إلا أنه فوجئ لدى وصوله باستعانتها بباقى المذكورين وتعدوا عليه بالضرب مُحدثين ما به من إصابات وتكبيله على النحو المُشار إليه، وتصويره باستخدام هاتف محمول ضبط بحوزة إحدى المتهمات.



بمواجهة المشكو في حقهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لقيام المجني عليه بالتشهير بالأولى عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

القبض على تشكيل عصابي تعدى على أجنبي لسرقة حقيبة أموال في البحيرة



نجحت الأجهزة الأمنية في القبض على المتهمين بالتعدى على شخص أجنبي وسرقة حقيبة أموال منه، وتمت إحالتهم إلى النيابة للتحقيق.

تبلغ لمركز شرطة كوم حمادة بمديرية أمن البحيرة من إحدى المستشفيات باستقبالها شخص، يحمل جنسية إحدى الدول، مقيم بدائرة قسم شرطة 6 أكتوبر بالجيزة، مُصابًا بجرحين بالجسم.



بالانتقال وسؤاله قرر بتعرفه على شخص من خلال موقع "فيس بوك" واتفق معه على تغيير مبلغ مالى "عملات أجنبية" للعملة المحلية خارج السوق المصرفـى، وحال حضوره لمدينة كوم حمادة حسب الإتفاق المسبق بينهما فوجئ بقيام المذكور وآخران يستقلون سيارة "ميكروباص" بمحاولة سرقة حقيبة اليد الخاصة به وبداخلها ( مبلغ مالى "عملات أجنبية ومحلية"- هاتف محمول- جواز السفر الخاص به- بطاقة هويته) وقام أحدهم بالتعدى عليه بسلاح أبيض "مطواه" وإحداث إصابته المشار إليها والاستيلاء على الحقيبة خاصته ولاذوا بالهرب.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين لقطاع الامن العام أن وراء ارتكاب الواقعة (تشكيل عصابى ضم 4 أشخاص " لإثنين منهم معلومات جنائية" مُقيمين بدائرة مركز شرطة إيتاى البارود).



عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وبحوزة أحدهم السلاح الأبيض المستخدم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار اليه وأرشدوا عن (المبلغ المالى من العملات الأجنبية "المستولى عليه" - الحقيبة الخاصة بالمجنى عليه وبداخلها متعلقاته الشخصية "المستولى عليها") .

وأضافوا بإنفاقهم المبلغ المالى من العملات المحلية على متطلباتهم الشخصية، كما أرشدوا عن السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.



أحدهما محكوم عليه بالمؤبد.. القبض على عنصرين إجراميين في أسوان



نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط عنصرين إجراميين أحدهما محكوم عليه بالمؤبد، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن أسوان من ضبط (عنصر إجرامى شديد الخطورة "محكوم عليه بالمؤبد فى جنايتى قتل عمد" - مقيم بدائرة مركز شرطة كوم أمبو) حال استقلاله سيارة قيادة (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة المركز) وبحوزتهما (بندقية آلية - 10 خزينة آلية وعدد من الطلقات لذات العيار).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.



وتواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما ضبط حائزى الأسلحة النارية والذخائر غير المُرخصة والهاربين من تنفيذ الأحكام .