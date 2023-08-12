السبت 12 أغسطس 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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أستاذ جامعي يوضح الفارق بين ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة (ِشاهد)

الدكتور عاطف الشبراوي
الدكتور عاطف الشبراوي

قال الدكتور عاطف الشبراوي أستاذ الابتكار وريادة الأعمال بالجامعة المصرية اليابانية، إنّ ريادة الأعمال عبارة عن ممارسات لها 3 مراحل، الأولى التعرف على الفرص الموجودة حولنا، وبالتالي فإنها في حاجة إلى قدرات ذات صلة بالفضول والاهتمام بالتفاصيل.

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وأضاف "الشبراوي"، خلال حواره ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية: "الثانية إدارة الفرص، بحيث تتم إدارة الفكرة وتحمل تبعاتها، والثالثة وجود مهارات مرتفعة بحيث لا يشترط أن يكون رائد الأعمال جامعيا، ولكن يجب أن يكون لديه محتوى إضافي".

ريادة الأعمال تختلف عن المشروعات الصغيرة

وتابع: “ريادة الأعمال تختلف عن المشروعات الصغيرة في أن معدل نمو ريادة الأعمال عالي جدا ومعدل الربح فيها مرتفع بشكل كبير”.

المشروعات الصغيرة المتسبب في نموها صاحب العمل

وأوضح: "المشروعات الصغيرة المتسبب في نموها صاحب العمل، أما الشركة الناشئة فإنه لا يوجد بها صاحب عمل أو رب العمل، حيث تدار عن طريق تحقيق الربحية والاستدامة، كما أن الطموح في المشروعات الصغيرة مختلف جدا عن ريادة الأعمال، فطموح صاحب محل صغير مختلف عن طموح صاحب فكرة يرغب في جعلها كونية ويحقق منها أرباحا تقدر بملايين الدولارات".
 

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