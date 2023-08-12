نائب رئيس مدينة بني سويف: حبيت أكون جزء من سياسة السيسي لتطوير الجمهورية

قالت الدكتورة أسماء مجدي نائب رئيس مركز ومدينة بني سويف، إنها بدأت العمل التطوعي منذ أن كانت طالبة جامعية، فقد كانت عضوا في اتحاد طلاب شباب جامعة الأزهر، وتطوعت في الكثير من الجمعيات بعد التخرج.

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مبادرة بني سويف بشباب

وأضاف “مجدي” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر”، المذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية: "بعدها أطلق الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف مبادرة بني سويف بشباب، وهي مبادرة تأهيل وتمكين، وهناك جزء خاص بالمجلس الاستشاري".

كنت أحد أعضاء مبادرة تأهيل وتمكين عن قرية بياض العرب

وتابعت نائب رئيس مركز ومدينة بني سويف: "كنت أحد أعضاء مبادرة تأهيل وتمكين عن قرية بياض العرب، بعدها أثبت كفاءتي، ثم جرى انتدابي من مقر عملي الأصلي للعمل بالوحدة المحلية بمركز ومدينة سويف، ثم تمت ترقيتي من مساعد متطوع إلى رئيس مجلس ومدينة مركز ومدينة بني سويف، ثم جرى تكليفي بنيابة رئاسة الوحدة المحلية بالمركز والمدينة".

وواصلت: "كنا ملتزمين بالأعمال الموكلة إلينا من قبل المحافظة، وأنا أحب أن أكون جزءً من سياسة الرئيس عبدالفتاح السيسي في تطوير الجمهورية، وبالتالي فقد عملت على أن أكون جزءً من العمل التنفيذي وأحاول تطوير محافظتي، وعندما حان موعد الفرصة لم أتردد أن أكون جزءً منها".