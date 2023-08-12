السبت 12 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ميديا

نائب رئيس مدينة بني سويف: حبيت أكون جزء من سياسة السيسي لتطوير الجمهورية

نائب رئيس مدينة بني
نائب رئيس مدينة بني سويف

قالت الدكتورة أسماء مجدي نائب رئيس مركز ومدينة بني سويف، إنها بدأت العمل التطوعي منذ أن كانت طالبة جامعية، فقد كانت عضوا في اتحاد طلاب شباب جامعة الأزهر، وتطوعت في الكثير من الجمعيات بعد التخرج.

اقرأ أيضا .. مبادرة "تأهيل الشباب" لنائب رئيس مدينة بني سويف (شاهد)

 مبادرة بني سويف بشباب

وأضاف “مجدي” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر”، المذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية: "بعدها أطلق الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف مبادرة بني سويف بشباب، وهي مبادرة تأهيل وتمكين، وهناك جزء خاص بالمجلس الاستشاري".

كنت أحد أعضاء مبادرة تأهيل وتمكين عن قرية بياض العرب

وتابعت نائب رئيس مركز ومدينة بني سويف: "كنت أحد أعضاء مبادرة تأهيل وتمكين عن قرية بياض العرب، بعدها أثبت كفاءتي، ثم جرى انتدابي من مقر عملي الأصلي للعمل بالوحدة المحلية بمركز ومدينة سويف، ثم تمت ترقيتي من مساعد متطوع إلى رئيس مجلس ومدينة مركز ومدينة بني سويف، ثم جرى تكليفي بنيابة رئاسة الوحدة المحلية بالمركز والمدينة".

وواصلت: "كنا ملتزمين بالأعمال الموكلة إلينا من قبل المحافظة، وأنا أحب أن أكون جزءً من سياسة الرئيس عبدالفتاح السيسي في تطوير الجمهورية، وبالتالي فقد عملت على أن أكون جزءً من العمل التنفيذي وأحاول تطوير محافظتي، وعندما حان موعد الفرصة لم أتردد أن أكون جزءً منها".

مواد متعلقة

الأجهزة التنفيذية تشن حملات يومية لإزالة التعديات المخالفة بالشرقية

أسعار الفاكهة صباح اليوم السبت في الأسواق المصرية

مبادرة "تأهيل الشباب" لنائب رئيس مدينة بني سويف (شاهد)

الشباب والرياضة بأسيوط تطلق فعاليات مبادرة "صيف شبابنا"

الشباب والرياضة تطلق سلسلة مبادرات مجتمعية وفعاليات متنوعة للنشء بشمال سيناء

تأهيل الشباب لفرص عمل جديدة في ألمانيا